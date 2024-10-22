華美銀行第三季財報亮麗11月派發股息

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，NASDAQ代號EWBC）日前公佈2024年第三季度財務報告。2024年第三季度淨利潤 達2.99億元，稀釋每股收益2.14元。平均總資產報酬率為1.62%；平均普通股權益報酬率為16.0%；平均有形普通股權益報酬率為17.1%；每股帳面價值較上季度增長6%，較去年同期增長19%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，第三季度該行再次表現强勁，在服務客戶的同時實現均衡發展。在個人和商業客戶存款方面繼續保持增長，並同時在貸款 組合上更加多元化，側重于住房貸款和工商貸款。净利息收入和手續費收入在本季度均有明顯加速增長，體現該行商業模式的優勢。本季度華美銀行繼續得益於在信用質量和費用支出上所采取的嚴格審慎的管理方式。營業費用與上季度持平，而信用質量持續保持穩定，反映了該行多元化商業戰略的優勢。華美銀行提升了股東帳面價值，並實現了17.1% 的有形普通股權益報酬率。未來，該㣔將一如既往地致力於為股東提供豐厚的回報。

華美銀行財報概要為截至2024年9月30日，總資產達745億元，較2024年6月30日的725億美元增長20億美元。現金、回購協議和債務證券 的總額較第二季度增長10%。總資產較2023年9月30日的683億美元增長62億美元或9%。

2024年第三季度的平均生息資產為703億元，較第二季度增長22億元或3%。其中，平均生息現金和銀行存款增長9億元，可供出售債務證券（AFS debt security）增長8億元，平均縂未償還貸款增長5億元。

總貸款為533億元，較第二季增長5億元；總存款達617億元，較第二季增長17億美元或3%，主要得益於個人和商業客戶存款的增長。無息存款佔存款總額的24%。總存款較去年同期增長66億元。

2024年第三季度的平均存款為606億美元，較2024年第二季度增長19億美元，其中平均定期存款、貨幣市場存款和有息支票 賬戶存款均有所增長。

截至2024年9月30日，華美銀行股東權益為77億美億元，較第二季度增長6%。股東權益比率為10.29%。每股帳面價值為55.30元，較第二季度增長3.24美元或6%，其中每股1.56美元得益於纍計其他綜合收益（AOCI）的改善。截至2024年9月30日，每股有形帳面價值為51.90美元，較第二季度增長3.25美元或7%，其中每股1.57美元得益於在纍計其他綜合收益（AOCI）的改善。

華美銀行監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也領先於區域性銀行的平均水平。截至2024年9月30日，2024年第三季度淨利潤達299億元，稀釋每股收益為2.14元，較第二季度各增長4%。稅前撥備前收入總額為4.32億元，較2024年第二季度的4.02億美元增長7%。華美銀行董事會宣佈將於2024年11月15日派發2024年第四季度普通股現金股息，股息為每股0.55元，股東將依其於2024年11月4日的持股份額獲派股息。

華美銀行致力於幫助客戶連繫商機，向前邁進。是總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，現有總資產745億元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州以及華盛頓州和亞洲共有110餘處服務網點。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。