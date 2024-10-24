我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

2024銀髮樂齡生活展/Relax Fir Master勤晉公司 遠紅外線照射器 榮獲德、美發明獎

洛杉磯訊
Fir Master公司Relax遠紅外線照射器，採用獨特的蜂巢式半導體技術，榮獲德國紐倫堡及美國匹茲堡世界發明獎。(業者提供)
Fir Master公司Relax遠紅外線照射器，採用獨特的蜂巢式半導體技術，榮獲德國紐倫堡及美國匹茲堡世界發明獎。(業者提供)

Relax Fir Master勤晉公司的遠紅外線照射器為美國衛生署510K等053376號及台灣衛生署醫字第001366號GMP優良醫療器材。他們的產品能深入皮下組織，幫助新陳代謝，增進血液循環，消除酸痛，並有助改善五十肩，關節疼痛，更用於洗腎者的照顧。

「Relax元氣養生艙頭」採用自然的物理方法，幫助體內環保，自然深層排毒，遠紅外線能細化水分子，將累積體內毒素及酸性物質排出體外，進而改善體質、增強抵抗力、延緩老化，並在流汗的過程中輕易降低體脂，燃燒500大卡熱量。

Fir Master公司Relax遠紅外線產品，採用獨特的蜂巢式半導體技術，榮獲德國紐倫堡及美國匹茲堡世界發明獎。在品質控管上也通過ISO、GMP及FDA等級CE、GS安規認證，經台灣工研院及日本檢驗證實能夠發出遠紅外線能量。歡迎前往08攤位了解產品詳情並試用。欲知詳情，請上網www.FIR-Master.com或Email到[email protected]電話626-823-2522。

德國 關節 日本

上一則

57歲學鋼管舞 71歲奶奶仍登台成傳奇

下一則

好康報您知／心安超市(ZION MAKET)

延伸閱讀

世報銀髮樂齡生活展10╱26登場

世報銀髮樂齡生活展10╱26登場
銀髮樂齡生活展大抽獎 頭獎得主梁頌祝

銀髮樂齡生活展大抽獎 頭獎得主梁頌祝
世報銀髮樂齡生活展 農家樂、義診… 體驗者絡繹不絕

世報銀髮樂齡生活展 農家樂、義診… 體驗者絡繹不絕
銀髮樂齡生活/時間：10月26日（星期六）10AM-5PM地點：洛杉磯華僑文教服務中心安森藍十字健保公司 推廣社區發展及醫療福利 不遺餘力

銀髮樂齡生活/時間：10月26日（星期六）10AM-5PM地點：洛杉磯華僑文教服務中心安森藍十字健保公司 推廣社區發展及醫療福利 不遺餘力
銀髮樂齡生活/時間：10月26日（星期六）10AM-5PM地點：洛杉磯華僑文教服務中心福全健保 為華裔長者打造獨特養生醫療計劃

銀髮樂齡生活/時間：10月26日（星期六）10AM-5PM地點：洛杉磯華僑文教服務中心福全健保 為華裔長者打造獨特養生醫療計劃
銀髮樂齡生活/時間：10月26日（星期六）10AM-5PM地點：洛杉磯華僑文教服務中心 SCAN長康健保 助老年人在更多地方保持健康和獨立

銀髮樂齡生活/時間：10月26日（星期六）10AM-5PM地點：洛杉磯華僑文教服務中心 SCAN長康健保 助老年人在更多地方保持健康和獨立

熱門新聞

卡斯泰克地區多人患癌，懷疑垃圾場有毒煙霧造成。（KTLA5電視台）

洛縣一條街 14戶中7人患癌 原因是...

2024-10-16 14:59
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝