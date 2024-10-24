2024銀髮樂齡生活展/Relax Fir Master勤晉公司 遠紅外線照射器 榮獲德、美發明獎

Fir Master公司Relax遠紅外線照射器，採用獨特的蜂巢式半導體技術，榮獲德國紐倫堡及美國匹茲堡世界發明獎。(業者提供)

Relax Fir Master勤晉公司的遠紅外線照射器為美國衛生署510K等053376號及台灣衛生署醫字第001366號GMP優良醫療器材。他們的產品能深入皮下組織，幫助新陳代謝，增進血液循環，消除酸痛，並有助改善五十肩，關節 疼痛，更用於洗腎者的照顧。

「Relax元氣養生艙頭」採用自然的物理方法，幫助體內環保，自然深層排毒，遠紅外線能細化水分子，將累積體內毒素及酸性物質排出體外，進而改善體質、增強抵抗力、延緩老化，並在流汗的過程中輕易降低體脂，燃燒500大卡熱量。

Fir Master公司Relax遠紅外線產品，採用獨特的蜂巢式半導體技術，榮獲德國 紐倫堡及美國匹茲堡世界發明獎。在品質控管上也通過ISO、GMP及FDA等級CE、GS安規認證，經台灣工研院及日本 檢驗證實能夠發出遠紅外線能量。歡迎前往08攤位了解產品詳情並試用。欲知詳情，請上網www.FIR-Master.com或Email到[email protected]電話626-823-2522。