2024銀髮樂齡生活展/美國太子行靈芝、參片抽獎 茶包免費索取

花旗參綜合茶包。

美國太子行為此次銀髮樂齡展的贊助商之一，為活動提供了抽獎獎品，包括北海道鹿角靈芝、花旗參片、和花旗參綜合茶包。同時還有薑糖、血脂茶包、血糖茶包等多項產品，供民眾免費索取，先到先得。

全美銷量冠軍的太子牌，隆重推出全新花旗參茶精選組合，內含茉莉參茶、玫瑰參茶、菊花參茶及綠茶參茶，這些茶品能幫助消除疲勞、補中益氣，並增強免疫力。

太子牌花旗參茶提供四大保證：全額退款、安心購買，獲得威州參農官方認證，確保100%美國威斯康辛州花旗參，並通過美國農業部(USDA)檢測 ，符合FDA的最高安全食用標準。所有生產及包裝過程均遵循cGMP標準，衛生可靠。

太子牌原枝花旗參茶，在美國專業認證的廠房生產，整個生產流程均符合良好生產規範的最高要求，質量高於市面上其他參茶，也是唯一於Costco售賣的花旗參茶品牌。

此外，太子牌的北海道鹿角靈芝產品以其最高含量的B-葡聚糖著稱。靈芝這種珍貴食用菌，早在2200年前的中國《神農本草經》和日本 的《日本書紀》中就有記載。鹿角靈芝由於其特殊生長形態，傘狀體未完全展開，形成鹿角狀，是靈芝中的珍品。

靈芝中的水溶性多醣被認為是最有效的活性成分，具有抗腫瘤 、免疫調節、降血壓及促進血液循環的功效。而靈芝中的三萜類化合物，尤其是靈芝酸，能通過抑制組胺釋放來緩解過敏反應，並提高氧氣利用率，從而改善肝功能。

B-葡聚糖是靈芝中的重要成分，具有抗癌、降血糖、抗病毒、調節血壓及抗過敏等多重健康功效，並以其高含量在靈芝中脫穎而出。

選擇太子牌有三大理由：天然、安全、無污染。太子牌的B-葡聚糖含量高於其他靈芝產品，其鹿角靈芝的有效活性成分B-葡聚糖及靈芝酸的含量更是超越美國市場上的主要靈芝品牌。