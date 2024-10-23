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全美唯一大莊家賭場度假村 榮登「悅游」寶座

洛杉磯訊

環球高端旅遊生活雜誌Condé Nast Traveler（中文版名為「悦游」）進行讀者心目中的2024年度同類型中的「最佳」。經過一番讀者的激烈投票及計票環節，大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino見圖）在眾多優秀的賭場度假村中脫穎而出，榮登寶座。

全美範圍內共有13個地區的169座度假村在Condé Nast Traveler雜誌的最佳榜單中獲得提名，毗鄰南加州特曼庫拉酒鄉的「大莊家」則在此次排名中是全美唯一上榜的賭場度假村。

Condé Nast Traveler雜誌在線邀請其廣大讀者為自己心目中的旅遊業最佳評分，評選項目包括有度假村、航空公司、滑雪場、水療等。全球範圍內共有443座度假村在「最佳度假村」項目評比中榜上有名。由教團印第安人(Mission Indians)中的Pechanga族人擁有並經營的「大莊家賭場度假村」則是南加州以及全美範圍內共計169座榮登最佳榜單的度假村之一。據悉，在加州及其他博彩遊戲業發達地區並未有任何其他賭場度假村能夠躋身該項度假村評比的榜單中。

大莊家發展集團總裁Ken Perez表示：「此時此刻，我們要向所有在此次權威評選中為大莊家賭場度假村投出寶貴一票的顧客表示由衷的感謝，正是因為有了您們一直以來的大力支持，大莊家才能獲得今天的非凡成績」。他說：「能夠攜手多家全美最負盛名的企業共同登上這份榜單，亦讓我們感到無比的光榮，這份光榮不僅向外界彰顯了我們全體團隊成員的優秀及實力，也代表著我們整個部族的發展遠見及潛能。」

特曼庫拉溪谷酒店(Temecula Creek Inn)作為大莊家旗下產業，亦在Condé Nast Traveler雜誌的「2024讀者心目中最佳酒店」項目的評比中獲評為南加州最佳選擇之一。

大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，更多詳情致電免費專線(877)711-2946或登錄 www.Pechanga.com。

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