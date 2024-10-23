明晰眼科 使用IPL/RF技術醫治乾眼症

視力模糊、乾澀、異物感、灼熱、刺痛、怕光，都是乾眼症的症狀。明晰眼科(Clarity Advanced Optometry)，使用IPL/RF技術醫治乾眼症；專精近視矯正、驗光、青光眼白內障等檢查及治療。

Tina Chiou醫師（見圖）在台灣長大，於美國完成大學和驗光等學業。她能說流利的普通話和英語，曾任La Jolla退伍軍人醫院保健住院醫師；紐約州 立大學視光學院視光學博士。

Tina Chiou醫師是洛杉磯 為數不多使用Envision IPL/RF技術，治療乾眼患者的眼科醫生。她很高興能為乾眼症患者提供非侵入性、無藥物且持久的解決方案。Chiou醫師也熱衷於近視治療，她使用Ortho-K、MiSight隱形眼鏡或阿托品療法治療年輕患者，以減緩近視的進展，也是一名經驗豐富的驗光師。

一次IPL療程即可顯著改善，治療後四到六週即可看到最佳效果。根據特定問題，可能會建議一系列間隔四到六週的療程。治療通常持續15至30分鐘，取決於目標區域和病情的嚴重程度。

歡迎至Clarity Advanced Optometry體驗乾眼護理。他們接受EyeMed、MES、Scan、Blue View、Tricare、United Healthcare Vision。電話626-268-3069，地址400S.Baldwin Ave, spc A2. Arcadia，CA。網址www.clarityadvancedoptometry.com。