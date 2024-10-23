我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

明晰眼科 使用IPL/RF技術醫治乾眼症

洛杉磯訊

視力模糊、乾澀、異物感、灼熱、刺痛、怕光，都是乾眼症的症狀。明晰眼科(Clarity Advanced Optometry)，使用IPL/RF技術醫治乾眼症；專精近視矯正、驗光、青光眼白內障等檢查及治療。

Tina Chiou醫師（見圖）在台灣長大，於美國完成大學和驗光等學業。她能說流利的普通話和英語，曾任La Jolla退伍軍人醫院保健住院醫師；紐約州立大學視光學院視光學博士。

Tina Chiou醫師是洛杉磯為數不多使用Envision IPL/RF技術，治療乾眼患者的眼科醫生。她很高興能為乾眼症患者提供非侵入性、無藥物且持久的解決方案。Chiou醫師也熱衷於近視治療，她使用Ortho-K、MiSight隱形眼鏡或阿托品療法治療年輕患者，以減緩近視的進展，也是一名經驗豐富的驗光師。

一次IPL療程即可顯著改善，治療後四到六週即可看到最佳效果。根據特定問題，可能會建議一系列間隔四到六週的療程。治療通常持續15至30分鐘，取決於目標區域和病情的嚴重程度。

歡迎至Clarity Advanced Optometry體驗乾眼護理。他們接受EyeMed、MES、Scan、Blue View、Tricare、United Healthcare Vision。電話626-268-3069，地址400S.Baldwin Ave, spc A2. Arcadia，CA。網址www.clarityadvancedoptometry.com。

紐約州 洛杉磯

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（HMART）

下一則

全美唯一大莊家賭場度假村 榮登「悅游」寶座

延伸閱讀

白內障影響視力 可能導致長輩憂鬱症

白內障影響視力 可能導致長輩憂鬱症
紀文禮眼科醫學博士提醒電子產品對眼睛的傷害

紀文禮眼科醫學博士提醒電子產品對眼睛的傷害
明晰眼科Tina Chiou 醫師 專治乾眼症

明晰眼科Tina Chiou 醫師 專治乾眼症
節氣轉換注意了 乾眼症加「秋燥」讓人眼睛幾乎睜不開

節氣轉換注意了 乾眼症加「秋燥」讓人眼睛幾乎睜不開
獅子會「白杖日」 12日眼科義診 建議成人每年至少檢查1次

獅子會「白杖日」 12日眼科義診 建議成人每年至少檢查1次
不只影響視力...白內障「2大危機」曝光 竟還可能導致憂鬱症

不只影響視力...白內障「2大危機」曝光 竟還可能導致憂鬱症

熱門新聞

華裔女子Angela Meng，與Coinbase創始人Brian Armstrong完婚。（取自Brian Armstrong X帳號）

華女記者嫁入豪門 11歲北京移民洛杉磯

2024-10-15 14:32
卡斯泰克地區多人患癌，懷疑垃圾場有毒煙霧造成。（KTLA5電視台）

洛縣一條街 14戶中7人患癌 原因是...

2024-10-16 14:59
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)

被指「全美最差麥片」被指含多國禁用成分

2024-10-21 13:35

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制