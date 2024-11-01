黑五限時優惠！OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅僅售$2,999，立即搶購！

OSIM uDeluxe Max大天王：都市人專屬的專業級按摩體驗

OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅專為現代都市人的忙碌生活打造，結合按摩科技和人體工學設計，提供全方位的舒壓體驗。多種按摩模式包括全身放鬆、肩頸護理、腰椎舒緩以及腿部按摩，能夠針對長時間工作或久坐的疲勞，深層放鬆全身肌肉，幫助你緩解壓力、恢復活力。OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅帶來如專業按摩師般的精準按摩，成為都市人居家放鬆的首選。

第4代專利V手科技，讓忙碌生活輕鬆一刻

OSIM大天王按摩椅uDeluxe Max結合了先進的按摩科技和個人化專業按摩程序，仿如真人按摩技師隨時為你提供舒適按摩享受。每天對著電腦和手機處理繁忙事務的你，長時間伏案工作讓腰酸背痛早就纏上了你。OSIM uDeluxe Max設有專利V手按摩技術模擬專業按摩師手指的張合，以靈巧的按捏手法按走壓力為你帶來的肌肉痠痛。

全方位加長軌道按摩，深入放鬆每個痛點

OSIM uDeluxe Max加長的軌道（72厘米）按摩搭配多種按摩手法，包括氣囊、揉捏、捶打、滾輪和雙重，從頭部延至臀部，無縫隙地按摩你的每一個痛點。

量身打造8大按摩程序，滿足全家人的健康需求

按摩需求依每個人生活型態和習慣有所不同，OSIM uDeluxe Max特設有8級自動肩膀位置及最多5級可調整力度。OSIM uDeluxe Max招牌自動按摩程序照顧家裡每個人，像是「夜間助眠」程序舒緩失眠 族的身心，「董事長」程序讓工作忙碌的你享受放鬆的按摩體驗，而「貴婦美體」能促進血液循環並有助於新陳代謝，也是熱愛美體塑身人士的首選程序。

黑色星期五 限時優惠：$2,999 超值享受

為了滿足都市人對舒適生活的追求，今年黑色星期五，OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅推出限時優惠價 $2,999，讓你輕鬆擁有奢華按摩體驗。這次優惠限量供應，數量有限，機會難得！快來搶購這款都市人專屬的放鬆神器，在家中享受全方位的舒壓體驗。立即行動，享受黑五 特價，讓身心獲得真正的放鬆與呵護！

OSIM Shops at Santa Anita

Ground level, 400 S. Baldwin Ave., #B2, Arcadia, CA 91007

+1 626-348-8236

OSIM Brea Mall

Upper Level, 1065 Brea Mall #2010, Brea, CA 92821

+1 714-784-6025

聖荷西 分店：

OSIM Valley Fair

2855 Stevens Creek Blvd., Unit 1347, Santa Clara, CA 95050

+1 408-320-2926

三藩市分店：

OSIM Stonestown Galleria

#166 (Ground Floor), 3251 20TH Ave., San Francisco, California 94132

+1 415-747-6465

紐約分店：

OSIM Tangram

#G-21 (Lower Floor), 133-33 39th Ave, Queens, New York 11354

+1 516-552-0901