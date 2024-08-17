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暢小平婚姻介紹中心8月24日舉辦相親大型餐舞會

洛杉磯訊

有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於8月24日週六晚7時開始，舉辦一場速配相親大型餐舞會，地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，門票40元。

7點至8點速配相親，參加者需事先報名，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的中美相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，提供自助餐，Top DJ、現場歌星演唱，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

微信 加州 南加

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