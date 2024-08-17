大華超市 買中秋月餅送禮卡9/19止

迎接中秋，大華超市的貨架上早已擺置琳瑯滿目的月餅，8月16日起至9月19日期間，多家門市店將舉辦「買月餅送禮卡」活動。凡消費指定品牌月餅滿100元贈10元大華禮卡；滿150元贈20元大華禮卡；滿200元贈30元禮卡。此外，十餘家品牌、數十種月餅亦將提供現場試吃。

中秋節為中國四大傳統節日之一，幾乎全世界的華人 都保存闔家團聚、吃月餅的習俗。大華表示，此次促銷重頭戲，當然是各大品牌、各種口味的月餅，其中，物美質優的瑞穗牌月餅因其超高性價比，廣受消費者好評，今年瑞穗又添許多新品月餅，口味豐富，包裝精美，送禮自用兩相宜。港式月餅的代表品牌美心，其經典系列、流心奶黃系列、冰皮系列一直以來亦深受顧客喜愛。當然，還有數十種全球知名品牌的各種款式、多樣口味的月餅也都提前登上大華超市貨架。

除了月餅禮盒，為方便走親訪友，大華超市更準備了百餘種精選商品促銷，包括燕窩禮盒、佛跳墻、花旗參等高端滋補食材，以及烤肉盤、燒烤醬、火鍋底料和各色零食飲料等產品，低至六或五折。

有關中秋促銷買贈活動的門市點、時間、領取及詳情可參閱大華超市每週促銷海報或網覽www.99ranch.com。