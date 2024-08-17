我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

大華超市 買中秋月餅送禮卡9/19止

洛杉磯訊

迎接中秋，大華超市的貨架上早已擺置琳瑯滿目的月餅，8月16日起至9月19日期間，多家門市店將舉辦「買月餅送禮卡」活動。凡消費指定品牌月餅滿100元贈10元大華禮卡；滿150元贈20元大華禮卡；滿200元贈30元禮卡。此外，十餘家品牌、數十種月餅亦將提供現場試吃。

中秋節為中國四大傳統節日之一，幾乎全世界的華人都保存闔家團聚、吃月餅的習俗。大華表示，此次促銷重頭戲，當然是各大品牌、各種口味的月餅，其中，物美質優的瑞穗牌月餅因其超高性價比，廣受消費者好評，今年瑞穗又添許多新品月餅，口味豐富，包裝精美，送禮自用兩相宜。港式月餅的代表品牌美心，其經典系列、流心奶黃系列、冰皮系列一直以來亦深受顧客喜愛。當然，還有數十種全球知名品牌的各種款式、多樣口味的月餅也都提前登上大華超市貨架。

除了月餅禮盒，為方便走親訪友，大華超市更準備了百餘種精選商品促銷，包括燕窩禮盒、佛跳墻、花旗參等高端滋補食材，以及烤肉盤、燒烤醬、火鍋底料和各色零食飲料等產品，低至六或五折。

有關中秋促銷買贈活動的門市點、時間、領取及詳情可參閱大華超市每週促銷海報或網覽www.99ranch.com。

華人

上一則

蔡明亮談電影 想拍沒片名的電影

下一則

找眼力好、手不抖的醫生最好

延伸閱讀

珍惜傳統味 飴禮贈親朋「珍飴」月餅隆重上市

珍惜傳統味 飴禮贈親朋「珍飴」月餅隆重上市
台灣必勝客推出「草莓麻糬比薩」 美國人也熱議

台灣必勝客推出「草莓麻糬比薩」 美國人也熱議
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
大華超市托斯汀店開業排長龍 周末前100名贈25元禮卡

大華超市托斯汀店開業排長龍 周末前100名贈25元禮卡
大華超市托斯汀分店開業 食材新鮮多樣裝滿車

大華超市托斯汀分店開業 食材新鮮多樣裝滿車

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
年長者駕車安全，成為值得關注的社會問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱年長華人司機又釀慘案 要禁上路嗎？

2024-08-13 21:07

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區