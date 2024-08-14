11月大選臨近 一文匯總關鍵加州提案

隨著11月5日美國大選的臨近，加州 選民的選票上除了各地民選官員候選人的競選角逐外，各項法律提案投票 名單也最終塵埃落定，加州的政治舞台正迎來一場激烈的較量。這些提案投票涵蓋了從教育和氣候變化到公共安全和經濟政策等廣泛議題，將對加州的未來產生深遠影響。經過數月的簽名收集、訴訟和立法博弈，立法機構和國務卿辦公室已分別為這些提案分配了編號，準備交由選民決策。選民將面臨的決定不僅影響政策的走向，也反映了當前加州社會的熱點問題及發展趨勢。前檢察官、亞凱迪亞市市長、現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.），在近期第一次採訪中，就特別針對這些提案投票進行了歸納總結，並提供了詳細的法律解讀，以幫助選民在投票前，更好地理解這些複雜的立法措施。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師表示，今年 11 月，加州選民將決定10項棘手政策提案的命運，包括:犯罪、醫療保健、租金 管制和稅收。與往年相比，今年在最後一刻出現的變化要多得多。五項提案的支持者在與立法者達成協議後撤回了提案，另一項提案則被州最高法院踢出了選票。州長紐森也在最後一刻取消了一項犯罪措施。但在可能的最後一天，議員們增加了兩個債券 議題，一個是氣候行動，另一個是學校建設。 2024 年的選票將比一個多世紀以來最少的2022 年的七項措施更加擁擠。

經過數月的簽名收集、訴訟和立法爭論，11 月 5 日投票的最終措施名單已經確定。立法機構指示國務卿辦公室為其中幾項措施分配編號，國務卿辦公室確定了其他措施的編號。 (註：1號提案(Prop. 1)是紐森的心理健康措施，在三月以微弱優勢獲得通過）。

2號提案(Prop. 2)：借 100 億美元建學校。民主黨立法人在選票上提出一項債券提案，為 K-12 學校提供 85 億美元，為社區學院提供15億美元，用於建設和現代化。

3號提案(Prop. 3)：重申同性伴侶結婚的權利。立法機構的這項憲法修正案將刪除選民在 2008 年通過的第8號提案中的語言，該提案將婚姻定性為一男一女之間的事。

4號提案(Prop. 4)：為氣候計畫借款 100 億美元。 民主黨立法人還在選票上列出了一項債券提案，其中包括 38 億美元用於飲用水和地下水，15 億美元用於野火和森林計劃，12 億美元用於海平面上升。這些資金將部分抵銷部分預算削減。

5號提案(Prop. 5)：降低地方住房和基礎設施債券的選民批准要求。立法機構的這項憲法修正案將使地方政府更容易為經濟適用房和其他基礎設施借款。為避免有影響力的房地產業的反對，支持者同意阻止債券資金用於購買單戶住宅。

6號提案(Prop. 6)：限制州立監獄中的強迫勞動。這是一項憲法修正案，旨在終止州立監獄中的契約奴役，這被認為是奴隸制的最後殘餘之一。加州黑人立法核心小組（California Black Legislative Caucus）將修正案納入其賠償議案方案。

32號提案(Prop. 32)：將州最低工資提高到每小時 18 美元。該提案在 2021 年首次提出時，似乎是一個更大的問題。但根據現行法律，總體最低工資已提高到每小時 16 美元。而兩大行業的低薪工人則獲得了更多：快餐業工人在4 月1 日獲得了每小時20 美元的最低工資，醫療保健工人最終將獲得25 美元的最低工資，盡管開始日期已被推遲到至少10 月15 日。

33號提案(Prop. 33)：允許地方政府實行租金管制。該州法律通常禁止各市縣對 1995 年 2 月 1 日之後首次入住的房產實行租金限制。

34號提案(Prop. 34)：要求某些醫療機構將聯邦處方藥計劃的幾乎所有收入用於病人護理。該提案由加州房東貿易集團發起，其目標直指愛滋病醫療基金會（AIDS Healthcare Foundation），該基金會一直積極資助投票提案（參見提案 33）。

35號提案(Prop. 35)：永久徵收管理式醫療保險 計劃稅。該提案由加州醫療產業發起，旨在為加州醫療保險籌集更多資金，並阻止立法者利用這些資金避免削減其他項目。該措施將要求紐森履行承諾，永久確保將這筆稅款用於低收入患者的醫療保健。

36號提案(Prop. 36)：加重對竊盜和販毒的處罰。該提案可能是選票上受關注最大的提案。它將部分推翻選民在2014年批准的第47號提案。

在即將到來的投票日，加州選民面臨一系列具有深遠影響的決定。這些提案不僅反映了社會熱點和政治傾向，還將直接影響加州的未來發展路徑。透過理解和分析這些提案的背景和潛在影響，選民們能夠做出明智的選擇。幫助大家更清楚地看待這些複雜的政策議題。鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師也強調，隨著投票日的臨近，希望每位選民都能積極參與，表達自己的聲音，為加州的未來貢獻力量。

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