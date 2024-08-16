我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

居家建材展/AAA American CPA會計稅務戰略夥伴 服務加州中高端客戶

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

AAA AMERICAN CPA, INC成立於2014年，在阿罕布拉、羅蘭岡和拉斯維加斯設有3個辦事處，多年來服務於中高端市場的客戶，在大洛杉磯和舊金山灣區享有盛譽。

李宏健Nick  Li, CPA創始人兼首席執行官，擁有兩年中國會計師事務所工作經驗，十年美國政府犯罪檢查調查。專注於美國稅法和政府運作CA、WA和NV的註冊會計師；註冊內部審計師；註冊欺詐審計師；認證計算機安全審計師。

該公司提供指導和支持，以實現他們的組織目標。AAA AMERICAN的專家可以幫助你充分利用新興機會，同時最大限度地減少合規問題。客戶處於各個發展階段的公司，從小型企業、創業型初創企業到跨國公司，涉及多個行業。

AAA AMERICAN擁有一支專業的註冊會計師團隊，在四大會計師事務所擁有多年的公共會計經驗。專注於幫助小型企業和高淨值個人進行稅務規劃和準備。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

阿罕布拉 灣區 聖蓋博

上一則

父子遭蜂群圍攻 被蟄200次

下一則

支持台灣加入聯合國座談 8/18洛杉磯舉行

延伸閱讀

解析賀錦麗演講 2個發音特征顯示身分和經歷

解析賀錦麗演講 2個發音特征顯示身分和經歷
在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？
非法大麻偽裝成兒童糖果 加州查獲228萬件 易導致誤食

非法大麻偽裝成兒童糖果 加州查獲228萬件 易導致誤食
加州理工專家：南加進入地震活躍期 發生機率很高

加州理工專家：南加進入地震活躍期 發生機率很高
大麻偽裝成糖果 洛查獲228萬件

大麻偽裝成糖果 洛查獲228萬件
巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧

巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起