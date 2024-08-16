居家建材展/AAA American CPA會計稅務戰略夥伴 服務加州中高端客戶

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

AAA AMERICAN CPA, INC成立於2014年，在阿罕布拉 、羅蘭岡和拉斯維加斯設有3個辦事處，多年來服務於中高端市場的客戶，在大洛杉磯和舊金山灣區 享有盛譽。

李宏健Nick Li, CPA創始人兼首席執行官，擁有兩年中國會計師事務所工作經驗，十年美國政府犯罪檢查調查。專注於美國稅法和政府運作CA、WA和NV的註冊會計師；註冊內部審計師；註冊欺詐審計師；認證計算機安全審計師。

該公司提供指導和支持，以實現他們的組織目標。AAA AMERICAN的專家可以幫助你充分利用新興機會，同時最大限度地減少合規問題。客戶處於各個發展階段的公司，從小型企業、創業型初創企業到跨國公司，涉及多個行業。

AAA AMERICAN擁有一支專業的註冊會計師團隊，在四大會計師事務所擁有多年的公共會計經驗。專注於幫助小型企業和高淨值個人進行稅務規劃和準備。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博 希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm