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居家建材展/美淨純水企業「無桶性淨水器」 現場買送99元台面型淨水器

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

成立於1987年的「美淨純水企業」，是一家擁有專業執照(License No:964560)的高端飲用水解決方案水科技公司，提供乾淨與安全的飲用水系統。

美淨純水企業(MCS Water Technology)於2024建材裝修展活動中，推出「無桶性淨水器」（見圖），現場購買即送價值99元的台面型淨水器一台。

「美淨純水企業」擁有專職的客戶服務部，專責產品售後服務和技術支援，服務南加州超過30年歷史。

「美淨純水企業」代理PURONICS公司產品，是一間超過70年歷史的公司。該純水企業有各種類型的產品供客人選購，並提供免息供款計劃。

「美淨純水企業」聖蓋博電話626-288-4833，地址421 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA，羅蘭崗電話626-935-8818，地址18340 E. Colima Road, #1D, Rowland Heights, CA，歡迎到「2024建材裝修展」現場攤位中查詢或選購。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

聖蓋博 加州 南加

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