居家建材展/LC Stone & Cabinet天然石材檯面、櫥櫃子 領先北美分銷商

世界日報與美國華人 建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

LC Stone & Cabinet成立於2005年，是北美領先的天然石材檯面和櫥櫃子分銷商。產品包括花崗岩、大理石和石英，廣泛應用於住宅和商業領域。他們的目標是透過提供多種多樣的產品，幫助房主、設計師、建築師和建築商將創意變為現實。

為了實現這一目標，他們與國際工廠網絡緊密合作，並不斷開發高品質的產品。同時，管理自己的物流體系，將產品供應到位於美國各地的倉庫。這確保了產品能夠通過在美國、加拿大和墨西哥 的經銷商和分銷商項目廣泛銷售。

他們誠摯邀請民眾聯絡他們進行全面的介紹，並期待加入商業合作夥伴大家庭。他們的行銷計劃提供多種選擇，並有經過高訓練的工作人員隨時幫助處理從幾箱到幾貨櫃的需求。

LC Stone & Cabinet不僅提供卓越的產品和服務，還透過高效率的物流管理和廣泛的經銷網絡，確保產品及時到達客戶手中。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博 希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm