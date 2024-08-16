居家建材展/365 Solar建材展獨家優惠 裝太陽能可獲價值3000元產品

世界日報 與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州 大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower（太陽能源）認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加 州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。

他們將於活動當天提供世界日報讀者獨家優惠，凡是展會上找他們安裝太陽能系統的客戶均可獲贈價值3000元的Coway空氣淨化器，飲用水淨水器和淋浴軟水器，三選二。

他們還提供零頭款購買，PPA免費安裝計劃，從而達到不花錢就節省電費50%的效果，還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固。同時搭配蓄電池補貼計劃，每月還可享有電費折扣，並可獲得免費蓄電池，合格用戶更可在未來免費更換新蓄電池。

想知道如何應對高額的電費帳單，想要省錢同時想要任性開空調，可至他們攤位洽詢和免費評估。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm