我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

居家建材展/365 Solar建材展獨家優惠 裝太陽能可獲價值3000元產品

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower（太陽能源）認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。

他們將於活動當天提供世界日報讀者獨家優惠，凡是展會上找他們安裝太陽能系統的客戶均可獲贈價值3000元的Coway空氣淨化器，飲用水淨水器和淋浴軟水器，三選二。

他們還提供零頭款購買，PPA免費安裝計劃，從而達到不花錢就節省電費50%的效果，還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固。同時搭配蓄電池補貼計劃，每月還可享有電費折扣，並可獲得免費蓄電池，合格用戶更可在未來免費更換新蓄電池。

想知道如何應對高額的電費帳單，想要省錢同時想要任性開空調，可至他們攤位洽詢和免費評估。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

加州 南加 世界日報

上一則

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

下一則

居家建材展/美淨純水企業「無桶性淨水器」 現場買送99元台面型淨水器

延伸閱讀

美放寬太陽能進口 有助台廠爭取大單

美放寬太陽能進口 有助台廠爭取大單
樂活有方 銀髮族講座兩天三場歡迎報名

樂活有方 銀髮族講座兩天三場歡迎報名
台美急難救助協會8月24日義診講座

台美急難救助協會8月24日義診講座
SunPower太陽能公司聲請破產保護 華人怨服務差

SunPower太陽能公司聲請破產保護 華人怨服務差
SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長
高利率拖累 16家太陽能業倒閉 SunPower恐難逃

高利率拖累 16家太陽能業倒閉 SunPower恐難逃

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起