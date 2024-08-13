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韓國城 Jae Bu Do人氣炭烤海鮮店 推特價午餐

洛杉磯訊
醬蟹
醬蟹

想要體驗在木炭上享用海鮮燒烤的愉快，位於韓國城的韓式海鮮燒烤 Jae Bu Do 絕對是最好的選擇。提供獨特的海鮮木炭燒烤，8月起還特別推出特價午餐從13.99元起，有超人氣醬蟹，辣蟹，生魚片湯麵，鮑魚粥， 海鮮餅，元氣滿滿鰻魚， 碳烤蛤蜊，韓式拌麵等。

炭燒蛤蜊
炭燒蛤蜊

如果你厭倦了傳統的烤肉類為主的韓國燒烤店，韓國城的 Jae Bu Do，將會是不一樣的體驗，他們的菜單提供四種主要套餐，適合不同規模的人群。兩人起價為 85 元，如果是四口之家（2個小孩）一起用餐，可選擇最小的套餐，其中有一系列海鮮，包括馬尼拉蛤、大蛤、貽貝、蝦、扇貝、章魚，還有魚，外加玉米、紅薯、麵條和蒸雞蛋等，還有附送的韓國小菜，韓式煎餅，絕對飽足感滿滿。

炭烤海鮮
炭烤海鮮

韓國城韓式烤肉店很多，但專門以海鮮為主的Jae Bu Do 成為韓國城中的佼佼者和必嘗餐廳之一。該餐廳開業18年來，一直深受老饕的喜愛，老闆娘表示，華人很會吃海鮮，回頭客很多，有些客人很會享受，在品嘗海鮮的同時，喝著韓國米酒，女食客還會喝有果汁口味的燒酒，犒賞自己。

該餐廳18年來每天爆滿，主要是海鮮食材真的超新鮮，各種貝類，鮑魚，鰻魚，龍蝦等，經過炭火燒烤後，口感與味道於其他烹飪完全不同，可以親臨體驗。

海鮮湯
海鮮湯

Combo C的尺寸非常適合四個人價格在165元，套餐C包括蛤蜊、淡菜、蝦、整只章魚、牡蠣、魚、鰻魚、2只鮑魚，還有一些湯、玉米起司、蒸蛋、紅薯，馬鈴薯，海鮮煎餅，海鮮湯麵。

有食客表示，非常喜歡這裏的海鮮，尤其是鰻魚。還有些食客專程來吃他們的醬蟹或辣蟹。老闆娘來自韓國全羅道，腌製一手好吃的醬油蟹及辣蟹。如果你想要品嘗正宗醬油蟹及辣蟹，該餐廳絕對是必來之処。，食客們表示在 Jae Bu Do 的用餐經歷很愉快，還説要吃到過癮，下次希望升級到更大的組合套餐。

碳烤鮑魚 扇貝
碳烤鮑魚 扇貝

午餐周一 至周六， 上午11 至下午 2點 ，晩餐周一 至周五， 下午3點至晚 10點。周六及日下午 2點至晚 11點。

電話323- 467-2900，地址474 N Western Los Angeles, CA 90004。

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