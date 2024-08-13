CalGrows免費培訓發放獎金彌補照護人力不足

加州 未來5至10年長者和殘疾成年人照護者匱乏的問題。加州高齡部門（The California Department of Aging）通過CalGrows計劃培訓並開展直接照護人力的專業生涯來彌補缺口。CalGrows鼓勵、支持、並提供獎金給提供居家和社區服務（HCBS）的照護者。迄今全州各地已有超過1萬3千名照護者參與超過8萬9千個培訓課程，符合條件的申請人已領到總額超過7百萬元獎金。

CDA 總監Susan DeMarois表示 ，CalGrows在彌補加州面臨的照護人力缺口上起了很大作用。加州各地數以千計參與本計劃的照護者，包括婦女和少數族裔在内參加免費培訓課程，在强化技能的同時，還領到最高6000元的獎金。CalGrows為受薪的直接照護者和無薪的親友照護者提供了前所未有的良好機會，學習新的技能，改善現有技能，為長者和殘疾成年人提供優質的照護。CalGrows計劃於2024年9月30日截止，她鼓勵加州所有的照護者充分利用這個免費的培訓課程。

一位參與計劃的照護者的分享體驗表示，可立即將所學運用在每日的工作上，感到被賦予無限潛能。學到的知識讓他在了解長者及和互動時更有自信。

CalGrows的培訓課程賦權加州的照護者，讓他們以更優質的技能和更充足的自信，與長者和殘疾成年人互動。

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加州高齡人口成長迅速。到了2030年時，加州25%的人口將超過60歲，人數將首度超越年輕族群。更多的加州居民將面臨例如阿兹海默症和行動不便等老年症狀，對照護者的需求也隨之增加。

CalGrows為直接照護人員的技能强化、工作滿意度、留任、及職涯開展機會奠定基礎。包括受薪的專業照護者以及希望提供病患和心愛的家人更好的照護，用更好的方式與他們溝通的親友在内。

Calgrows.org 網站提供超過600個免費，遠距或面對面的課程。可根據主題、地點、和語言來搜尋CalGrows網站用9種語言提供的課程，其設計内容是以滿足加州多元族群需求為考慮。主題包括：失智者照護，以病患為中心的溝通，協助行動不便者的技巧，醫療專業人員自我照護，如何管理慢性疾病，照護團隊齊心協力等

符合條件領取最高$6000獎金的受薪照護者必須在2024年8月30日前提交激勵獎金申請表。CalGrows課程可通過網絡在9月30日前參與，但所有激勵獎金申請表格必須在8月30日前提交。

CalGrows 是加州高齡部（CDA）所轄的計劃之一，目的在支持長者和殘疾成年人的照護者，通過培訓課程强化他們的技能。CalGrows創新基金（CalGrows Innovation Fund）發放經費給加州各地超過70家組織，用於開發並衡量創新培訓課程，提供激勵獎金給受薪的直接照護人員。無論是受薪的直接照護人員或無薪的親友照護員都可以參與培訓課程。

加州高齡部屬於加州健康與居民服務單位成員之一的加州高齡部（California Department of Aging， CDA）負責管理全州各地服務長者、殘疾成年人、家人照護者、及長期照護機構居民的計劃。欲知詳情，可登入aging.ca.gov。