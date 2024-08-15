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居家建材展／大成大理石 建展期間洽購折20%

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

大理石美容保養專家大成大理石（石頭仙姑），在洛杉磯創建40年的大成大理石，開創時從義大利、巴西進口大理石貨櫃、設備切割研磨拋光機器，到今天家庭住家美容保養，一條龍作業。建展期間洽購折20%，再送「工程必學會話」書，價值$50，送完為止。

業主Tony Yang說，現在公司專門注重在大理石美容保養方面，因為「任何種類的石材，如果沒有善加保養，終將歸於塵土，這就是自然風化的現象」，環境保護綠工程（專攻石材再生）畢業的他加上40年的經驗，說「凡是自然的石材，只要了 解石材的成份，加上對症下藥應用正確的藥水，重新製造新的表皮是有可能的，可是自然的石材都有會吸水的毛細孔，這也是它會損傷的原因，所以必須再灌注入石材內部矽質防水液，石材必須只透氣不透水」。

大成大理石美容保養公司擁有美國、日本最新石材再生技術，不管是大理石、花崗石或其他自然石材養護之後比新的還要亮麗。大成大理石美容保養公司又附加混凝土染色拋光工程服務，家庭車庫、工廠都歡迎，可以馬上開工、迅速完工。

有州政府工程執照，工程意外保險，大成大理石美容保養公司服務電話：626-821-9918，4205 E. Live Oak Ave., Arcadia, CA，www.marbleservice.com

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

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