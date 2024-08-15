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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

居家建材展／Plumbingsell.com線上商店 水管工具速到貨

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

無論是專業水管維修工，或是喜歡自己動手修繕的民眾，都可以在Plumbingsell.com線上商店找到適合自己的設備及工具。除了水管設備、各類室內、室外閥門以及維修配件及工具等應有盡有，並提供洛杉磯當地的顧客當日送達服務，同時也提供快速且免費的全國送貨到府服務。

為提供最優惠的價格，Plumbingsell線上商店也不定時在網站中提供各項優惠折扣方案，以及免運費活動，目前網站正在進行夏季促銷特惠，部分商品最高折扣80%OFF。除此之外，Plumbingsell也與全球主要國家的物流服務商和代理商進行深度合作，透過龐大的倉儲空間，以及高效的物流系統確保顧客訂購的商品能在2至5天內送達。

Plumbingsell線上商店致力於提供各項水管設備及工具，在確保產品品質的情況下，提供更優惠的價格販售給廣大民眾。Plumbingsell負責人表示：公司的使命是為專業水管工和所有民眾提供一站式的服務，透過全球各地優質供應商的支持下，爭取價格上的優勢，為顧客提供高品質、高性價比的產品，實現「堅固的設備和工具，更低的價格」的品牌理念。

該公司電話：626-530-7046，地址：16277 Gale Ave., City of Industry, CA 91745，網址：plumbingsell.com

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

聖蓋博 洛杉磯 華人

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