居家建材展／Curtis Su Associates 室內設計諮詢 塑造體驗

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

Curtis Su Associates(CSA)是李想Curtis Li主持經營的綜合性一體式設計諮詢事務所，坐落於美國西海岸洛杉磯 。CSA由室內設計師、建築師和工程師組成，在美國多地設有辦事處，專注於為北美的餐飲經營者提供項目設計與落地服務。

作為CSA的創始人兼首席執行官，李想Curtis Li在室內建築領域樹立了卓越的名聲。在南加州大學 (USC)獲得建築學碩士學位、並在屢獲殊榮的室內空間設計公司Dialogue 38工作後，Curtis Li在洛杉磯策畫並創立了Curtis Su Associates。

CSA的附屬公司Build2B可以提供裝飾物料的預制整裝配套方案，助力CSA設計項目完美落地。CSA以協助企業主取得長期穩定成功為準則，幫助百餘家中國及亞洲餐飲企業出海，約250家企業進入美國市場。其商業設計作品受到美國眾多AAA等級購物中心及酒店集團的認可。

CSA專業設計團隊將密切與顧客進行合作，在全球提供全方位室內設計方案，服務也涵蓋協助顧客取得加州商業／酒店的住宅設計和建築許可，讓設計階段到取得許可的過程能夠無縫接軌。

Curtis Su Associates（CSA）地址：1414 Fair Oaks Ave, Unit 2A, South Pasadena, CA 91030。網址：http://curtissu.com。WeChat: lixiangcurtis。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博 希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm