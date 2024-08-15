我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

居家建材展／Curtis Su Associates 室內設計諮詢 塑造體驗

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

Curtis Su Associates(CSA)是李想Curtis Li主持經營的綜合性一體式設計諮詢事務所，坐落於美國西海岸洛杉磯。CSA由室內設計師、建築師和工程師組成，在美國多地設有辦事處，專注於為北美的餐飲經營者提供項目設計與落地服務。

作為CSA的創始人兼首席執行官，李想Curtis Li在室內建築領域樹立了卓越的名聲。在南加州大學(USC)獲得建築學碩士學位、並在屢獲殊榮的室內空間設計公司Dialogue 38工作後，Curtis Li在洛杉磯策畫並創立了Curtis Su Associates。

CSA的附屬公司Build2B可以提供裝飾物料的預制整裝配套方案，助力CSA設計項目完美落地。CSA以協助企業主取得長期穩定成功為準則，幫助百餘家中國及亞洲餐飲企業出海，約250家企業進入美國市場。其商業設計作品受到美國眾多AAA等級購物中心及酒店集團的認可。

CSA專業設計團隊將密切與顧客進行合作，在全球提供全方位室內設計方案，服務也涵蓋協助顧客取得加州商業／酒店的住宅設計和建築許可，讓設計階段到取得許可的過程能夠無縫接軌。

Curtis Su Associates（CSA）地址：1414 Fair Oaks Ave, Unit 2A, South Pasadena, CA 91030。網址：http://curtissu.com。WeChat: lixiangcurtis。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

加州大學 洛杉磯 聖蓋博

上一則

居家建材展／Global Energy 免費提供節能產品 到府安裝

下一則

奇諾谷學區遭投訴違法 教委會稱無根據

延伸閱讀

環保訴訟又遭駁回 道奇纜車排除障礙

環保訴訟又遭駁回 道奇纜車排除障礙
歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運

歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運
本週六日「樂活有方」 銀髮族醫療保險講座 來就送

本週六日「樂活有方」 銀髮族醫療保險講座 來就送
巴奧／阿湯哥閉幕竟被強吻 網友期待2028會旗交接給妮可基嫚

巴奧／阿湯哥閉幕竟被強吻 網友期待2028會旗交接給妮可基嫚
洛杉磯規模4.4地震 ESPN訪問被中斷、市政廳水管破裂

洛杉磯規模4.4地震 ESPN訪問被中斷、市政廳水管破裂
震感強烈…南加規模4.4地震 震央僅距華埠5哩

震感強烈…南加規模4.4地震 震央僅距華埠5哩

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它