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居家建材展／Global Energy 免費提供節能產品 到府安裝

洛杉磯訊

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦「2024居家建材大展」，8月22日（周四）至8月23日（周五）展期間有建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技八場主題講座，還有專屬折扣優惠，免費入場、免費停車。

Global Energy公司主要推廣社區節能計畫，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於加州鑽石吧。他們在全球範設計資源節約和效率計畫方面擁有40多年的經驗，使命是以幫助不同的社區提高能源效率，對加州社區進行能源效率教育。

他們的能源服務包括各種項目和營銷推廣，通過展位和研討會等各種社區活動，有多語種代表向客戶傳授能效知識，以實現真正的節能。該公司免費到府安裝，提供的免費節能配件包括：低留量節水器、浴缸出水分流器、中央冷暖氣空調智能開關、客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐免費更新安裝服務，以達到省水、省天然氣、省錢目標。

他們目前有社區高效語言外展計畫，免費提供節能產品、浴缸分流器、低流量淋浴頭、智能恆溫器、和低流量水龍頭氣泡器等，免費安裝。

Global Energy Services, Inc.提供的各種計畫和服務，以幫助降低民眾的能源費用，和獲得有關長期節能策略的知識，及免費產品等等。不論家庭收入之限，只需瓦斯帳單即可。想了解更多，可至他們攤位諮詢。

「2024居家建材大展」地點：聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA

展出時間：10:00am-5:00pm

加州 天然氣 鑽石吧

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