亞美經濟發展企業8/16舉辦就業博覽會

亞美經濟發展企業（Asian American Economic Development Enterprises，Inc，以下簡稱AAEDE）8月16日週五上午九時至下午一時，將舉辦第十三屆工作及就業 博覽會。

作為一家提供全面服務的501(c)(3)非營利組織。一直秉持著服務大眾的初心。每年八月份的免費大型工作及就業博覽會，更為廣大企業及求職者提供了很好的交流平臺。

AAEDE始建於1977年，今年第十三屆工作及就業博覽會，在位於Alhambra的Almansor Court（700 S. Almansor St. Alhambra CA 91801）舉辦。屆時將會有一百多家招聘企業出席，招聘種類涵蓋了科技、商業、金融、食品、醫療、郵政 等各行各業，例如：AltaMed、Athens Services、Cathay Bank、Courtyard by Marriott、FedEx、Golden State Foods、H Mart、LA Metro、Trader Joe's 、US Postal Service……等。

今年的招聘會AAEDE除了提供簡歷修改及列印服務外，還新設置了面談工作坊，助力求職者找到滿意的工作。活動當天AAEDE將贈送精美的環保購物袋、招聘單位手冊和地圖，入場及停車均為免費。求職者請正式著裝，攜帶多份簡歷。以最好的狀態找到最適合的工作機會，特別感謝合作夥伴： CSC、DPSS、EDD、GAIN、LACOE、PACE的鼎力支持。

更多招聘企業及崗位詳情，可至網站aaede.info查詢。提前通過網站的鏈接預約註冊或當日現場填寫註冊表格均可。諮詢可電：626-572-7021，Email:[email protected]。