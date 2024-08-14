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仁濟社區醫療中心 返校季健康生活免費諮詢

洛杉磯訊

仁濟社區醫療中心（Garfield Health Center）將於2024年8月 17日（星期六）上午9點至中午12點在其新址（羅蘭崗19138 E. Walnut Dr N, Rowland Heights, CA 91748）舉辦「健康生活」嘉年華活動。

該活動免費對公眾開放，旨在幫助孩子和家庭為即將到來的開學做好準備，並促進健康生活習慣的培養。 活動現場將設有多種服務和資源，包括健康檢查和健康諮詢。除了提供精美禮品外（見圖），還設有兒童遊戲區域和豐富的抽獎活動，增添活動的樂趣和互動性。

此次活動得到了福全健保等廠商的支持，確保活動順利進行。仁濟社區醫療中心在聖蓋博谷和大洛杉磯地區服務居民近20年。近期，該中心在羅蘭崗開設了全新的診所，提供包括家庭科、小兒科、牙科、脊椎神經科、針灸和心理輔導科等全方位的醫療服務。新診所接受白卡和紅藍卡，並提供免費就診接送服務，以便利社區居民獲得醫療照護。此次診所的設立將進一步提升對當地居民的健康服務能力，提供更多便捷的醫療資源。仁濟社區醫療中心致力於為社區創建更美好的未來，守護社區居民的健康，並提供全方位的醫療支援。

仁濟社區醫療中心（Garfield Health Center）擁有一支由多文化和多語言的醫療專業人員組成的團隊，致力為聖蓋博谷和大洛杉磯地區的居民提供服務。該中心為低收入、服務不足的患者和家庭提供全面的服務。仁濟社區醫療中心位於蒙特利公園市、柔似蜜市和羅蘭崗。診所開放時間為週一至週五上午9點至下午6點，週六則是上午8點至下午5點。目前，仁濟提供家庭科、心理輔導科、牙科、脊椎神經科、婦產科、眼科等服務。仁濟社區醫療中心致力於讓患者和社區感受到全方位的支持。為了實現這項承諾，社工團隊和口譯人員隨時待命，並提供往返診所的交通服務。 想要瞭解有關仁濟社區醫療中心的更多資訊，請訪問https://garfieldhealthcenter.org/，或關注社交媒體平臺。

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