樂活有方 銀髮族講座兩天三場歡迎報名

你65歲了嗎？或即將65歲，或超過65歲？都歡迎你來參加「樂活有方」活動，一個以健康、養生為主的免費教學和講座。為服務華裔社區，兩個主辦單位這兩年舉辦此項活動，因受到長者們的歡迎，因此今年繼續舉辦。

這項活動是由世界日報及聯合健康保險（United Healthcare）共同舉辦。時間是：第一場：8月17日（星期六），講座時間是上午9:40開始。地點：聖蓋博 希爾頓（Hilton）酒店一樓宴會廳 (225 W Valley Blvd, San Gabriel)。第二場：8月18日（星期日），講座時間是上午9:40開始。地點：Seasons Place四季廣場三樓會議大廳(18558 Gale Ave #338, City of Industry)。

兩天各有三場針對銀髮族的講座，有來就送的禮物及抽獎活動，會中並有點心茶咖啡招待，還提供免費停車。現已接受報名，額滿即止。欲了解更多信息或保留席位，可去電800-801-1900，或掃描二維碼（見圖）報名。

這三場針對銀髮族的講座有「健康飲食和食物儲存技巧」和 「健身活動樂享健康」教學活動，及對聯邦醫療保險 的介紹（Medicare俗稱紅藍卡 ）。讓參加者除取得關於運動和健康活動的秘訣外，並將解答你對聯邦醫療保險的疑問。

另外，聯合健康保險代表將在現場回答有關聯邦醫療保險的問題。參加者當天將有機會了解關於聯邦醫療保險的基礎知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，幫助他們在選擇醫療保險時做出明智的決策。

在來就送部份，每個人都會獲贈多功能便當盒組。另有12台血壓機、18個手持風扇、加上6份聖蓋博Hilton餐卷，共超過30個禮品供抽獎助與。