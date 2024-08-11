傳統食品vs.饍食補充劑標籤的異同

美國食品藥物管理局 (FDA )的安全和標籤要求取決於產品是否被歸類為食品或膳食補充劑。 FDA的聯邦食品，藥品和化妝品法案 (FD&C Act) 將食品定義為用於人類或其他動物的食品或飲料，口香糖以及用於任何此類食品組成的食品。在日常生活中,食品通常被称为傳統食品 Conventional Food，是指主要為了味道,香氣和營養價值而消費的食品。

相比之下，膳食補充劑有法律定義。以下是 FD&C Act 中膳食補充劑的簡要定義：膳食補充劑一詞指 (一)旨在補充飲食的產品(菸草除外)，含有或含有以下一種或多種膳食成分：(A)維生素;(B)礦物;(C)草藥或其他植物;(D)胺基酸；(E)供人類透過增加膳食總攝取量來補充飲食的膳食物質;(F)條款 A至D或E中所述的任何成分的濃縮物,代謝物,成分,萃取物或組合； (二)產品(B)不用作傳統食品或作為膳食或飲食的唯一項目;(C)標示為膳食補充劑。與传统食品不同，膳食補充劑不能用作常規食品或作為膳食或飲食的唯一項目，並且主要不是因其味道或香氣而使用。此外,膳食補充劑最初僅限於膠囊,粉末,軟膠囊,片劑或液體等輸送形式；後來，FDA放寬了規定，允許以其他形式提供，包括棒狀食品（例如零食棒）或瓶裝液體（例如維生素水）,標籤上的資訊不得將產品表示為傳統食品，膳食或飲食的單一項目。

傳統食品 Conventional Food营养標籤的五項基本要求：食品的真實名稱，製造商，包裝商或經銷商的名稱，經營地點，营养成分聲明，食品淨含量，其中，以營養成分聲明最爲繁瑣，複雜。業者必須如實計算並詳細表明成分，能量，脂肪，總碳水化合物，蛋白質，鈉等單位值，如多少克。

相反，FDA法規要求膳食補充劑 Dietary Supplement標籤上印有產品名稱和聲明，表明它是膳食補充劑或用產品中膳食成分的名稱或類型替換“膳食”的同等術語（例如鐵補充劑或草本補充劑）,公司的名稱和營業地點,産地，産品淨含量，膳食補充劑的配方有些是专有配方（Proprietary Blend）,需表明成分总值。無論傳統食品Conventional Food，还是膳食補充劑Dietary Supplement 廣义上來講都是食品，業者不允許做藥品功效陳述，如治療，預防疾病。

華丹尼（Daniel Hue)從事FDA, USDA, US Customs 諮詢多年, 成功案例無數。有關更多相關資訊可與United Consulting Services（美國聯合諮詢服務公司）聯繫, 一定可以幫到大家。

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