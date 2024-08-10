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古董留聲機展銷 8月17/ 18登場 具收藏價值別錯過

洛杉磯訊

年度具收藏價值古董留聲機協會舉辦的展銷會，將於8月17日（周六）、8月18（周日）上午8點至下午3點，在Buena Park的UFCW Auditorium大禮堂舉行。有機會看到和購買到種類繁多的原版留聲機和包括製作世界著名格萊美獎的留聲機。

如果你是古董收藏者，這裡有1890年代一直到1960年代的錄音、唱片留聲機、圓筒留聲機、Victrola's留聲機、78 RPM唱片、古董唱片、音樂盒及收音機等。這次展銷會將包括來自北美各地的超過65家供應商，出售種類繁多的留聲機、唱片和圓柱唱片、音樂盒和其他古董機械音樂播放器。本次展出的古董留聲機（見圖）最稀有的高達數千元，有些古董留聲機價格從50元到100元不等。只需花費幾元到25元左右即可找到數千張具有百年歷史的唱片。

早在收音機問世之前，曲柄留聲機和留聲機是流行的家庭娛樂形式。通過聲波音樂的魔力回到19世紀，探索那個時代的主要製作人提供的驚人的各種機器和錄音。

Victor I 的歷史可以追溯到1905年左右，可以播放唱片。愛迪生標準留聲機可追溯至1905年，播放圓筒唱片，是該時期的典型作品，目前僅有數千台這些款的機器，被人們熱衷地收集。

周六特別預覽門票50元（涵蓋兩天），可提早入場，選購收藏喜歡的古董留聲機及唱片等。周日門票10元。展會地址8530 Stanton Ave., Buena Park舉行(近Knotts Berry Farm)，位於Crescent Ave的拐角處，距離Knott's Berry Farm的正門只有一個街區。

有關這次展銷會的詳細資料，可瀏覽www.antiquephono.net/caexpo或電760-242-5748了解更多信息。更多信息可聯繫Jeff Oliphant，古董留聲機協會董事會成員，電話310-629-0466 ，電子郵件： [email protected]

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