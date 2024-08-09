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世界日報升學規劃講座 8/17週六3場線上免費講座轉名校成就志向 陳肇新教戰

洛杉磯訊

•第1場：1:00pm-1:30pm

•主講人：Dr. Simon Chan陳肇新醫學博士（中文演講）

•講題：轉學名校－成就未來專業志向

高中申請大學錄取結果不理想，入學後發覺學校課程或者專業不符合未來職業規劃，或者想追求更好的教育資源和研究實踐機會，學生都可以通過轉學來重新選擇更好的大學，部分名校轉學錄取率甚至是常規錄取的兩倍。

陳肇新醫學博士，將通過曾經輔導的學生案例，給學生和家長分析如何通過輔導策略把學生個人特色、學術專長，未來貢獻聯繫一起，成功轉學進入高中申請時被拒絕的名校。成功轉學名校，轉學時機、轉學理由和匹配名校需求都很重要，學生要如何準備才能展示新學校能符合自己的未來發展呢？

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，輔導名牌大學申請和轉學名校申請已20年。陳博士曾參與普林斯頓大學招生審核及面試工作，一對一指導學生如何規劃活動實踐和發展學術專長，輔導申請文章寫作，配對轉學學校錄取需求。無論學生想轉學，還是轉學同時轉專業，都應盡早明確目標，落實轉學申請策略，穩固錄取機會。歡迎諮詢，電話：626-826-2833，微信：uscollegesuccess

微信 常春藤

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