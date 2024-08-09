世界日報升學規劃講座 8/17週六3場線上免費講座通往名牌大學 Richard授祕訣

•第2場：1:30pm-2:00pm

•主講人：Richard Vincent Kim（Admission Masters Senior Director）（英文演講）

•講題：Building a Winning College Application: Road to Prestigious Universities

講座專為初高中的學生及家長準備，探討如何檢視自己與名校水準之落差及洞悉如何在申請前突飛猛進並實現飛躍以及申請大學科系的致勝關鍵等。演講人Richard Vincent Kim，前賓夕法尼亞大學法學院申請讀者、前賓夕法尼亞大學JD/MBA項目協調員、前耶魯大學 申請讀者、賓夕法尼亞大學教育碩士、加州大學 洛杉磯分校政治學與教育研究學士。

即將邁入12年級的高中生，準備好大學入學資料及Essay了嗎，時間不等人。該中心顧問團隊來自各大名校大學入學審核官組成，經驗豐富，自1996年成立至今，已成功幫助眾多高中生進入頂尖名校，尤其是符合個人興趣，兼顧未來職業生涯的大學。進入頂尖院校競爭越來越激烈，大學入學審核委員會挑選學生更為嚴格，因此，申請大學的過程及準備資料尤為重要。

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