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世界日報升學規劃講座 8/17週六3場線上免費講座IvyMax20年成功經驗 創始人魏昕老師分享進軍名校攻略

洛杉磯訊

•第3場：2:00pm-2:50pm

•主講人：飛達教育學院負責人魏昕（中文演講）

•講題：進軍名校的規劃及攻略分享

2024年7月19日，IvyMax創始人魏昕老師（Shin Wei）參與了世界日報主辦的一場備受關注的線上講座，其主題為「進軍名校的規劃和攻略分享」，眾多家長與學生紛紛聚焦於此。

講座中，魏老師率先介紹了2023-24學年的大學錄取數據，對各大名校的錄取率與申請人數進行了詳盡分享。諸如MIT錄取率為4.52%，Johns Hopkins University為4.59%，UCLA則為8.36%。魏老師強調，這些數據清晰地呈現出當前名校競爭的激烈態勢以及招生的趨勢走向。

隨着深入分析近些年名校招生的變化與趨勢，魏老師尤其指出頂尖大學如MIT和Georgetown已恢複SAT/ACT考試要求。同時，隨着最高法院取消平權法案，衆多頂尖大學通過作文題目來收集更多相關信息，以適應新的招生政策。

談及招生理念時，魏老師提到，越來越多的大學通過QuestBridge平台錄取學生，並且通過Common App申請大學的總人數較上一學年增長了7%，其中來自弱勢種族／族裔的申請者更是增加了12%。

此外，魏老師還分享了取勝策略與行動計劃，旨在助力學生構建堅實的學術基礎。他倡議學生在小學到高中階段選取具有挑戰性的課程，培養高級閱讀與冩作技能，提升問題解決能力，並參與早期的科學研究和報告冩作活動。魏老師鼓勵學生踴躍參加更多的AP課程、主題俱樂部、學術競賽以及獨立科學研究項目，以此增強自身競爭力。

通過此次講座，魏老師爲家長和學生提供了珍貴的名校申請攻略，爲他們未來的學術道路規劃提供了有力指引。IvyMax也將一如既往地致力於爲學生提供專業的升學指導與支持，助力他們實現名校夢想。

聯繫方式（電話/email）：[email protected]

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