龍華寺月餅 中秋佳節的素食選擇

中秋佳節臨近，美國帝豪貿易公司引進上海老字號品牌龍華寺月餅進入北美市場，為廣大消費者奉上健康、美味的素食月餅，讓更多人品嚐到這一傳統美食的獨特魅力，現在各大華人超市 以及美國最大的線上超市weee均可購買。

上海龍華寺內的龍華寺素齋食品有限公司以生產淨素型月餅著稱，自1996年成立以來，已成為江浙滬地區月餅市場的佼佼者，並多次榮獲“中國名餅”“上海名特優食品”等殊榮。

龍華寺月餅以其獨特的口感和健康的配方，深受廣大消費者的喜愛。該公司堅持選用純素食材，並遵循傳承千年的古法工藝，嚴格把控每一道生產工序，確保產品香而不膩，口感清淡，營養均衡。

龍華寺月餅的製作歷史雖不如龍華寺本身悠久，但其背後的文化傳承同樣值得稱道。寺廟內保留著超過百年的月餅模具，見證了這項技藝的歷史演變。1985年，龍華寺在經歷戰火重創後，重啟了古法月餅的製作，並在一代代師傅的努力下，不斷改良和發展。2019年，上海市人民政府將“龍華禪食製作技藝”正式列入上海市非物質文化遺產名錄，使這一傳統技藝得到更廣泛的認可。

作為“龍華禪食”文化的重要傳承者，龍華寺素齋食品有限公司集結了多位素齋製作大師，將這一千年傳統發揚光大。從選料、配比、和麵、製餡、包酥、推皮、下劑、包餅等每一個製作環節，均由匠人們純手工完成，確保每一塊月餅都達到最佳的品質。

龍華寺月餅以其“千層酥皮”而聞名。層層疊疊的酥皮，在掰開時如大珠小珠落玉盤般散落，讓人驚嘆其工藝之精湛。酥皮均勻清晰，每層都可輕易撕下，即使擺放一天，依然酥鬆爽脆，無需加熱。

美國帝豪 DH&C 貿易公司是一家進口食品分銷商和批發分銷商。他們是美國知名的中國食品進口商公司之一，也是一家領先的批發經銷商，與美國所有的中國超市、中國餐廳合作，幫助他們的企業取得成功。他們為客戶提供一套全面的電子商務，技術和商業解決方案，幫助所有中國知名品牌的食品在美國銷售。詳情可去電美國帝豪626-203-7224。