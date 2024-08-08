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華航、鴻霖運輸合簽備忘錄 採用永續航空燃油

洛杉磯訊

中華航空日前宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)採購合作備忘錄，由資深副總經理劉得湶及鴻霖全球運輸集團副總經理高志毓代表完成，為台灣航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，亦首創國內業界全新的商業運作模式。

華航與客戶共享減碳效益，不僅直接降低飛行運輸的碳排放，亦可有效減少客戶搭機與貨物運送的碳足跡，更希望可為航空業的永續發展作出貢獻，共同邁向2050淨零碳排目標。

華航推廣永續航空燃油領先業界，2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，共同促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，目標落實永續供應鏈。國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸率先響應計畫，支持華航貨運機隊添加永續航空燃油飛行。

鴻霖全球運輸致力制定企業永續發展藍圖，提供客戶減碳物流解決方案，與華航ESG發展理念不謀而合。本次合作所添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。

華航長期推動永續發展，貨運方面已實踐多項環保作為（見圖），導入並推廣e-Cargo貨運資料電子化；使用內含回收材質的環保雨布進行貨盤築打，並回收重複利用，在確保貨物安全無虞的情況下還兼顧環保。華航也在天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」榮獲「最佳貨運永續創新獎(Best Sustainable Innovation Cargo)」。

歡迎前往華航貨運官網，取得更多貨運訊息https://cargo.china-airlines.com。

減碳 供應鏈

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