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杉釦富遠紅外線理療墊 舒緩腰頸背痛

洛杉磯訊
杉釦富的高效能矽複合遠紅外線發熱墊片具有定時、定溫功能，使用方便。(業者提供)
杉釦富的高效能矽複合遠紅外線發熱墊片具有定時、定溫功能，使用方便。(業者提供)

「脊椎不好，百病生」，中醫認為脊椎兩側分布著許多重要的穴位，同時也是人體的排毒通道。西醫則指出，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要結構。

杉釦富遠紅外線理療墊利用現代科學的高效能遠紅外線技術，能夠增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸和熱敷的治療效果。這款產品具有定時、定溫功能，使用方便。

杉釦富表示，遠紅外線對於腰、膝、背部疼痛的療效已被西醫及復健廣泛研究和證實。以下是遠紅外線在這些疼痛部位的療效：

1. 腰部疼痛：遠紅外線能夠促進血液循環，減輕腰部肌肉的緊張和炎症，舒緩肌肉疼痛和僵硬，並促進腰椎間盤的修復。2. 膝部疼痛：可以加速膝關節周圍的血液循環，減少關節炎的發炎和腫脹，舒緩膝關節疼痛，並促進軟骨組織的修復。3. 背部疼痛：深入肌肉組織，促進細胞代謝，減輕肌肉緊張和炎症。4. 頸部疼痛：遠紅外線能夠深入組織，減少肌肉緊張和壓力，減輕頸部的不適感。

杉釦富的產品主體是高效能矽複合遠紅外線發熱墊片，目前，SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶特價499元（不含稅和運費，原價599元），隨插即用，一年保固。

詳情及訂購請至網站：www.shinecous.com或去電650-999-0988、888-666-6048產品訂購諮詢專線。

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