美寶旅遊 8個亞洲特價團69元起

美寶旅遊秉持顧客第一、服務至上的宗旨，推出八個亞洲各國的特價旅行團，包括台灣環島8天799元和江南美食8天99元。

8個特價團包括，台灣環島8天799元，純玩無自費，入住星級酒店，遊覽日月潭、鹿港老街、喬本生醫體驗牛樟芝、臺北故宮、太魯閣國家公園、阿里山森林鐵路車庫園區，品嚐各地夜市的地道美食。

新馬泰11天1498元，體驗熱帶水果、騎大象表演、綿羊園、 船遊湄南河、格蘭島水上活動、丹能水上市場、東巴樂園、大皇宮玉佛寺、古法泰式按摩、人妖秀。馬來西亞國家博物館 、乘船遊馬六甲河、濱海灣花園戶外參觀、吉隆玻新地標鬼仔巷、美食10號胡同。獅城濱海灣花園、魚尾獅公園。馬來西亞地標吉隆玻雙峰塔馬來西亞、新加坡 全程無購物無推薦自費安排，品嚐肉骨茶、娘惹餐。

江南美食8天99元（無自費），入住上海和平飯店一晚，價值人民幣2000元，千年古鎮烏鎮西柵，唐詩主題夜遊，品嚐大閘蟹宴。

神奇九寨溝8天69元，洲際、希爾頓、皇冠假日超豪華五星酒店升級版，2晚入住九寨溝希爾花園酒店，2晚成都洲際酒店、1晚都江堰假日溫泉酒店。暢玩都江堰熊貓樂園、九寨溝景區、欣賞歌舞表演、黃龍風景區、樂山大佛、峨眉山，特色餐食。

重慶6天399元，遊覽文化遺產大足石刻、世界上最大的天生橋群、世界第二大天坑群天生三橋，品嚐鴛鴦火鍋。

絲綢之路7天1299元，精品純玩團，漫遊嘉峪関、騎駱駝進入敦煌鳴沙山、觀賞月牙泉、莫高窟、吐魯番火焰山。品嘗汽鍋雞風味、大漠風情宴、清泉羊風味、新疆羊肉串等

香港 廣州珠江美食8天499元，2晚香港市區酒店，享受燒鵝、海鮮生蠔、紅燒乳鴿、白切走地雞、脆肉皖魚、陳皮老鴨湯、順德拆魚羹、順德炸牛奶、順德毋米粥、廣州烤乳豬。遊覽太平山、M+博物館、淺水灣、寶墨園、日月貝歌劇院、圓明新園、港珠澳大橋、孫中山故居、江門華僑博物館、嶺南新天地、珠江夜遊。

海陸空11天遊輪798元，行程包括廣州、深圳、日本宮古島，享受遊輪上的中西美味，品嚐地道義式披薩、荔枝木燒鵝、珠海生蠔、中山紅燒乳鴿、白切走地雞、中山脆肉皖魚、陳皮老鴨湯、廣州烤乳豬，已包含宮古島岸上遊。

更多出團日期及行程細節可電美寶旅遊電話： 626-289-6166，地址：227 W. Valley Bl. #248-A San Gabriel, CA 91776（聖市希爾頓廣場2樓），網址www.mebovacation.com。