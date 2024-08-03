OCMD遷爾灣建演藝中心 捐款永留名

橙縣 音樂舞蹈中心(OCMD)將搬遷至爾灣 大公園，並建設為一流的演藝中心。預計該中心將於2025年初開工，並在2026年底完工。該計劃將花費4500萬美元，並呼籲社會各界的幫助，特別是邀請有識之士加入琴鍵俱樂部，俱樂部成員的名字將被鐫刻在中心東側社區公園的琴鍵長椅上。此全新的表演藝術中心，將培養更多華人 子弟，讓其施展音樂舞蹈天賦。

該中心將設計一個步道（見圖），88個鋼琴鍵盤中的36個黑鍵將被設計成長椅，方便大家休息，也會有年輕藝術家坐在長椅上演奏或歌唱，命名黑鍵捐贈金額為5000元。剩下的52個白鍵會設計成步道方磚，同樣會被經過的人看到，其捐贈金額是2500元，捐款可稅前全額扣除。詳情可諮詢949-386-8336分機105 Lisa，電郵至 [email protected]，或上網www.ocmusicdance.org。

OCMD由華人慈善家張祥華於2017年創立，作為一所非營利社區藝術學校，目前擁有超過300名來自多元背景的學生，年齡從18個月到18歲不等。學校還為弱勢群體提供專項計劃，包括退伍軍人和老年人，幫助他們治療癡呆症或帕金森氏症。今年，OCMD被橙縣獨立的非營利組織Arts Orange County評為年度「傑出藝術組織」。

學校為54%的學生提供經濟援助，張祥華希望通過搬遷至爾灣大公園，擴大校園面積至8萬多平方英尺，增加私人教學工作室、教室、練習室和表演空間，並配備專業音響和錄音設備。一個擁有800個座位的劇院將與當地社區團體共享，學生人數也將翻倍，讓更多孩子能夠實現音樂和舞蹈的夢想。

張祥華拋磚引玉買下五個黑鍵，他說，這是孫子孫女的壓歲錢，希望藉此鼓勵孩子們為社區貢獻力量，並希望這份刻有他們名字的禮物能讓下一代感到驕傲和自豪。

OCMD執行主席兼首席執行長Douglas Freeman表示，學習音樂需要好的環境和充足的空間，他們所做的一切都是為了服務更多地區的學生，不僅不局限於橙縣，還能擴展到整個南加州。

爾灣市府以每年1美元的象徵性租金提供場地，土地租期可延長至75年。爾灣大公園佔地1300英畝，完工後將包括20萬平方英尺的博物館、教育和表演藝術中心，成為美國最大的市立公園之一。