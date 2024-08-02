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Watson Gan獲2024加州10大房產經紀人第1

【洛杉磯訊】

洛杉磯訊】Watson Gan（顏華孫，見圖）榮獲由蘋果新聞和谷歌網站的「2024加州十大房地產經紀人（The Top 10 Real Estate Agents in California for 2024）」，洛杉磯資深經紀中排名第一。

Watson Gan是626 Real Estate（華福地產）的創始人和經紀人，精通八種語言，他專注於代表美國本土的年久賣家，廣受新老客戶的口碑相傳。他的專有系統「Get More Sell Fast」改變了房地產銷售形態，利用人工智慧、虛擬實境和數位平臺技術，打造無國界的房地產巔峰。

自2001年以來，Watson Gan一直以專業敬業的精神脫穎而出，他入選RE/MAX名人堂並獲得終身成就獎，他的書《9個最昂貴的錯誤》以其專業知識，分享了數十年的智慧和行業秘密。

Watson Gan對慈善事業充滿熱情，致力於社區公益。他的「幫助100名無家可歸者使命」和「626應急準備」活動，突顯了其對社區的奉獻精神和公益付出。多年來，他極力推動領導更多專業人士邁向成功，實現更圓滿的美國夢。

Watson Gan電話：626-298-0789，電郵[email protected]

房地產 洛杉磯 加州

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