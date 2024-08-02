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貝佳天然藥業推鐵皮石斛

【洛杉磯訊】

近年來，中國傳統中藥植物逐漸走向國際市場，在「藥食同源」理念下，鐵皮石斛已成功進軍海外市場。貝佳天然藥業推出了鐵楓堂鐵皮石斛系列產品，並舉辦夏季大優惠活動。

貝佳天然藥業指出，鐵皮石斛自古以來就有「人間仙草」之稱，浙江保健品企業鐵楓堂致力於鐵皮石斛的研發與推廣，傳承五代，本次優惠活動中，購滿一療程或消費滿174元，贈送一瓶明眼素。

鐵楓堂鐵皮石斛系列包括有「鐵楓堂鐵皮石斛西洋參顆粒」，雙重增強免疫力、滋陰補氣、調節血糖、益胃生津。該產品選用雁蕩山鐵皮石斛和加拿大西洋參製作，兩盒裝（每盒5袋），優惠價28.99元。

「鐵楓堂鐵皮石斛桑葚複合飲品」，零添加色素防腐劑，零脂肪無負擔，增強身體免疫機能，可調節血糖，益胃生津、呵護腸胃等。每盒(10瓶裝)優惠價48.99元。

「鐵楓堂特級鐵皮石斛原生」，有機種植，富含膠質和微量元素，增強免疫力、針對加班熬夜、飲食不規律及血糖不穩定人群。100克裝，優惠價150.99元。

「鐵楓堂破壁靈芝孢子粉」，提升免疫力、鎮靜安眠、保肝解毒、降低三高、抵抗腫瘤，具有全面的健康功效。每盒30袋裝，優惠價55.99元。

優惠包括一次性購買滿1000元可獲得額外獎勵，購買一療程送1至2瓶產品，購買兩療程送2至5瓶產品，並贈送1至2瓶「明眼素」。購滿100元即享全美免運費，購滿兩療程寄中國免運費。在美國境內一次購滿超過700元，贈送價值約100元的贈品。購物滿1000元，還可獲得額外獎勵，在結帳頁面的「備註」欄中填寫所需贈品。

洽購可登入「美國貝佳藥業」官網www.1688best.com，或致電免費專線909-839-2880，亦可通過微信客服bestinnature_2014諮詢。

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