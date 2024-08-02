現代汽車Santa Cruz獲J.D.Power調查第1
現代汽車J.D. Power 2024年美國新車質量調查(Initial Quality Study)將現代Santa Cruz評為最佳中型卡車。現代汽車Elantra和Tucson分別在各自的類別中排名第三。總體而言，現代汽車品牌的排名上升了七位，在大眾市場汽車品牌中排名第三，超出大眾品牌平均19點每百輛車問題數(PP100)。
北美現代汽車品質與服務工程部門總監Omar Rivera表示，這個獎項強調了現代汽車致力於提供高品質車輛的承諾。Santa Cruz不僅提供創新的設計和多功能性，而且還體現了對細節的一絲不苟、先進的工程設計，和嚴格的品質控制。
J.D. Power於1968年成立，在歐美和亞太設有辦公室。是汽車資料和分析領域的全球領導者，為汽車產業和特定非汽車產業提供業界情報、消費者見解，和問題解決方案。J.D. Power利用其廣泛的專有資料庫和軟體功能，結合先進的分析與人工智慧工具，幫助客戶優化業務績效。
J.D. Power 2024年美國新車質量調查是基於對99,110名購買和租賃2024年款新車的車主在擁有新車後90天內每一百輛車所經歷的問題數量來衡量新車品質期間調查，今年是第38年。分數越低表示品質越高。今年新車質量調查於去年七月至今年五月期間進行，是227個客戶反應十個類別包括資訊娛樂；功能、控制和顯示；車輛外觀；駕駛輔助；車輛內飾；動力系統；座位；駕駛體驗；溫控；及特殊維修情況問題數據調查的結果，旨在為汽車品牌提供有用信息、找出問題並推動產品改進。詳情可至www.JDPower.com/business查詢。
北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。詳情可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。
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