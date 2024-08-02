現代汽車Santa Cruz獲J.D.Power調查第1

J.D.Power全球汽車副總裁RobertMansfield於6月特別到位於加州噴泉谷的北美現代汽車總部將2024年美國新車質量調查最佳中型卡車獎盃頒給北美現代汽車品質與服務工程總監Omar Rivera。

現代汽車J.D. Power 2024年美國新車質量調查(Initial Quality Study)將現代Santa Cruz評為最佳中型卡車。現代汽車Elantra和Tucson分別在各自的類別中排名第三。總體而言，現代汽車品牌的排名上升了七位，在大眾市場汽車品牌中排名第三，超出大眾品牌平均19點每百輛車問題數(PP100)。

北美現代汽車品質與服務工程部門總監Omar Rivera表示，這個獎項強調了現代汽車致力於提供高品質車輛的承諾。Santa Cruz不僅提供創新的設計和多功能性，而且還體現了對細節的一絲不苟、先進的工程設計，和嚴格的品質控制。

J.D. Power於1968年成立，在歐美和亞太設有辦公室。是汽車資料和分析領域的全球領導者，為汽車產業和特定非汽車產業提供業界情報、消費者見解，和問題解決方案。J.D. Power利用其廣泛的專有資料庫和軟體功能，結合先進的分析與人工智慧工具，幫助客戶優化業務績效。

J.D. Power 2024年美國新車質量調查是基於對99,110名購買和租賃2024年款新車的車主在擁有新車後90天內每一百輛車所經歷的問題數量來衡量新車品質期間調查，今年是第38年。分數越低表示品質越高。今年新車質量調查於去年七月至今年五月期間進行，是227個客戶反應十個類別包括資訊娛樂；功能、控制和顯示；車輛外觀；駕駛輔助；車輛內飾；動力系統；座位；駕駛體驗；溫控；及特殊維修情況問題數據調查的結果，旨在為汽車品牌提供有用信息、找出問題並推動產品改進。詳情可至www.JDPower.com/business查詢。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅 車，和電動車 ，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。詳情可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢。