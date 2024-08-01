WeLink今秋推出低成本互聯網 每月25元起

互聯網涵蓋範圍，圓圖為洛杉磯縣內務部主任Michael Owh。(圖／業者提供)

想像一個這樣的世界，只要點擊一下鼠標，機會就出現在眼前；教育、醫療保健、與家人保持聯繫。不過由於缺乏負擔得起又可靠的互聯網連接，這對於太多洛杉磯 居民來說，仍然遙不可及。

根據美國人口普查 局的估計，洛杉磯縣有325,015戶家庭（近10%）缺乏可靠的互聯網連接，有156,060戶家庭（近5%）家中沒有電腦。

洛杉磯縣致力於消除數位鴻溝，為資源匱乏的社區居民添注力量。在2021年8月，縣監事會一致通過動議，要求評估本縣的各種方案，以促進缺乏負擔得起的高速互聯網服務的低收入 社區居民獲得可靠的寬頻服務。這項工作成為本縣的社區寬頻網絡(The Community Broadband Networks)計畫。

在「美國救援計劃法案」(American Rescue Plan Act)主要資金的支持下，洛杉磯縣內務局與WeLink Communications合作，為東洛杉磯、Boyle Heights和南洛杉磯服務不足的地區提供經濟可靠的寬頻互聯網服務。

WeLink開創先河的低成本互聯網計畫每月25元起，將連接50,000個符合條件的家庭。該公司還將向所有家庭提供每月65元起的計畫，不設資格要求，非促銷費率，不含政府費用或稅款，費率至少維持固定至2027年9月。該服務將提供多語言支援和對消費者友好的條款。

服務將於今年秋季推出，可到https://WeLink.com/LACounty/查看資格要求。