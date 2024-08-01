WeLink今秋推出低成本互聯網 每月25元起
想像一個這樣的世界，只要點擊一下鼠標，機會就出現在眼前；教育、醫療保健、與家人保持聯繫。不過由於缺乏負擔得起又可靠的互聯網連接，這對於太多洛杉磯居民來說，仍然遙不可及。
根據美國人口普查局的估計，洛杉磯縣有325,015戶家庭（近10%）缺乏可靠的互聯網連接，有156,060戶家庭（近5%）家中沒有電腦。
洛杉磯縣致力於消除數位鴻溝，為資源匱乏的社區居民添注力量。在2021年8月，縣監事會一致通過動議，要求評估本縣的各種方案，以促進缺乏負擔得起的高速互聯網服務的低收入社區居民獲得可靠的寬頻服務。這項工作成為本縣的社區寬頻網絡(The Community Broadband Networks)計畫。
在「美國救援計劃法案」(American Rescue Plan Act)主要資金的支持下，洛杉磯縣內務局與WeLink Communications合作，為東洛杉磯、Boyle Heights和南洛杉磯服務不足的地區提供經濟可靠的寬頻互聯網服務。
WeLink開創先河的低成本互聯網計畫每月25元起，將連接50,000個符合條件的家庭。該公司還將向所有家庭提供每月65元起的計畫，不設資格要求，非促銷費率，不含政府費用或稅款，費率至少維持固定至2027年9月。該服務將提供多語言支援和對消費者友好的條款。
服務將於今年秋季推出，可到https://WeLink.com/LACounty/查看資格要求。
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