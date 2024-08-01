我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

普濟手機計畫 低收戶中、越、韓、美、墨、加免費通話

蒙市訊

加州政府為18歲以上的低收入加州居民，提供了一項普濟免費手機計畫，現推出了一款五寸半的4G中文智能手機。每月無需支付費用，無帳單，每年可節省600元或更多。此外，全美範圍內的無限通話和短信服務，並增加了每月6GB的手機流量。

此計畫還包括免費的無限通話功能，可用於中國、越南、韓國、全美國、加拿大和墨西哥。

如果家庭未參加公共援助計畫，但年度總收入符合以下標準，也有資格申請，1. 若個人年收入低於23,400元、2. 個人年收入低於31,700元、3. 個人年收入低於40,000元、4. 個人年收入低於48,400元（每增加一位附加人員收入上限增加8,400元），可享受此項福利。

如果家中的其他人參加了這些符合條件的公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 有醫療卡MedCal白卡 ; 2. 有參加低收入家庭能源援助計畫(LIHEAP); 3. 有聯邦政府補助(SSI) ; 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫 ; 6. 婦女、嬰兒和兒童營養補助計畫(WIC)；7. 學校午餐計畫(NSL)。

申請者須注意：1. 加州政府規定，參加該免費手機計劃的使用者必須每月至少使用一次手機。2. 政府條例規定這個福利每人限於一個。3. 如果申請者已經擁有低收入座機電話，並希望申請低收入免費手機，則座機電話的優惠將會被取消。座機電話的服務將會調整為正常的月費價格。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本、工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金(SSA)每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點如下：

阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片（168超市旁）。

蒙市：423 N.Atlantic Bl #103, Monterey Park Ca 91754，電話：626-234-8282, 626-458-0689世界書局，大中華超市旁。

橙縣：9637 #B Bolsa Ave, Suite B, Westminster，電話：626-423-9989（在Brookhurst和Bushard之間，T & K Food Market旁邊）。

聖地亞哥：7323 Convoy Ct, San Diego, 858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。

聖蓋博：608 E Valley Bl, ＃D, San Gabriel Ca 91776 626-280-6088，世界書局，順發超市旁。

聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel, Ca 91776，電話：626-872-2306（CELL：626-366-9991富通通訊）。

低收入 加州 白卡

上一則

冒充護士醫院偷嬰 河濱女承認綁架罪

下一則

WeLink今秋推出低成本互聯網 每月25元起

延伸閱讀

加州新冠陽性率續升 恐創恐創夏季疫情新高

加州新冠陽性率續升 恐創恐創夏季疫情新高
營地遭清理 無家可歸者恐重返

營地遭清理 無家可歸者恐重返
AB 1955案影響房產 Ramon吳2場講座說明

AB 1955案影響房產 Ramon吳2場講座說明
內陸河濱地區尼克森野火擴大 燒毀多棟建築

內陸河濱地區尼克森野火擴大 燒毀多棟建築
加州華女一句「不想活了」 被強制拘留5天

加州華女一句「不想活了」 被強制拘留5天
薪水高房價也高 加州年輕人 與父母同住比率爆增

薪水高房價也高 加州年輕人 與父母同住比率爆增

熱門新聞

李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

2024-07-24 14:13
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
Rachelle說，Alison告訴她「我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。」（截自ABC7新聞）

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

2024-07-25 18:09
趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）

蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

2024-07-26 18:27
蒙市少女失蹤案反轉重重，律師表示疑點重重。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

2024-07-27 20:04

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金