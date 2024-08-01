普濟手機計畫 低收戶中、越、韓、美、墨、加免費通話

加州 政府為18歲以上的低收入 加州居民，提供了一項普濟免費手機計畫，現推出了一款五寸半的4G中文智能手機。每月無需支付費用，無帳單，每年可節省600元或更多。此外，全美範圍內的無限通話和短信服務，並增加了每月6GB的手機流量。

此計畫還包括免費的無限通話功能，可用於中國、越南、韓國、全美國、加拿大和墨西哥。

如果家庭未參加公共援助計畫，但年度總收入符合以下標準，也有資格申請，1. 若個人年收入低於23,400元、2. 個人年收入低於31,700元、3. 個人年收入低於40,000元、4. 個人年收入低於48,400元（每增加一位附加人員收入上限增加8,400元），可享受此項福利。

如果家中的其他人參加了這些符合條件的公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 有醫療卡MedCal白卡 ; 2. 有參加低收入家庭能源援助計畫(LIHEAP); 3. 有聯邦政府補助(SSI) ; 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫 ; 6. 婦女、嬰兒和兒童營養補助計畫(WIC)；7. 學校午餐計畫(NSL)。

申請者須注意：1. 加州政府規定，參加該免費手機計劃的使用者必須每月至少使用一次手機。2. 政府條例規定這個福利每人限於一個。3. 如果申請者已經擁有低收入座機電話，並希望申請低收入免費手機，則座機電話的優惠將會被取消。座機電話的服務將會調整為正常的月費價格。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本、工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金(SSA)每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點如下：

阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片（168超市旁）。

蒙市：423 N.Atlantic Bl #103, Monterey Park Ca 91754，電話：626-234-8282, 626-458-0689世界書局，大中華超市旁。

橙縣：9637 #B Bolsa Ave, Suite B, Westminster，電話：626-423-9989（在Brookhurst和Bushard之間，T & K Food Market旁邊）。

聖地亞哥：7323 Convoy Ct, San Diego, 858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。

聖蓋博：608 E Valley Bl, ＃D, San Gabriel Ca 91776 626-280-6088，世界書局，順發超市旁。

聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel, Ca 91776，電話：626-872-2306（CELL：626-366-9991富通通訊）。