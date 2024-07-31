栗爭律師親參與 低收費法律諮詢

栗爭律師。

栗爭律師，是聯邦加州法院的出庭律師，所有案件均本人親自參與，包括保護個人財產、起草合約和租約、討回債務以及制定遺囑信託，提供專業諮詢，避免不必要的麻煩。

栗爭律師畢業於美國西南大學法學院，獲得法學博士學位，同時擁有加州大學 的工商管理碩士學位。自2006年開始執業，經驗豐富，客戶遍及全美各族裔。

栗爭律師建議擁有資產的個人設立遺囑信託，如果未在生前設立遺囑信託，過世後資產將進入法院認證過程。若已立遺囑，通常由遺囑執行人向法院申請，法院會發出通知並正式任命執行人。然而，若未設立遺囑信託且擁有資產，法院的介入將使過程變得複雜，費用也會比事前規劃高出許多。

栗爭律師專精於各類移民事務，包括H1B簽證 、跨國經理L1簽證、E2簽證；PERM勞工證明、遞解辯護、入籍601類豁免、投資移民、結婚綠卡、庇護及傑出人才、學生F1簽證。

信託與遺囑：房地產權變更、改名、信託資產轉移、遺囑醫囑、生前信託、保財信託及特殊信託。

商業法律：追討債務、合約糾紛、草擬合同、公司成立、商業租約、聯邦商標申請。

婚姻法：異地離婚、協議離婚、婚前婚內協議、離婚訴訟。

預約面談電話：909-861-8001，或通過電子郵件[email protected]聯繫，微信 ：john-1637。微信或Zoom提供免費面談，低收費諮詢服務。

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