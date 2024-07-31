AB 1955案影響房產 Ramon吳2場講座說明

加州 AB 1955號提案「禁止學校向家長告知學生性別轉變」(Banning schools from telling parents about student gender transitions)，這也是全美各州中首次實施這項法規。

這項法律禁止學校教職員在未獲學生允許情況下，向任何人透露學生的性別認同或性取向。支持者認為，將有助於保護生活在不友善家庭中的LGBTQ+學生，但反對者表示，這將阻礙學校向家長提供更多相關透明度。

拉斯維加斯地產大王Ramon吳表示，這項法案可能也間接影響房地產 市場，學校政策對家庭選擇居住地有重大影響，反對這些政策的家庭可能選擇離開這些學區，而或者搬離加州。其中拉斯維加斯就是許多加州人的首選之一，原因是房價通常比加州主要城市（如洛杉磯 、舊金山）低，同時內華達州沒有州所得稅。

Ramon吳將於8月2日及3日在洛杉磯舉辦的兩場講座，講解拉斯維加斯的房市，及回答許多房地產熱點問題。現場將發放許多小禮品，和抽一位免費兩天一夜拉斯維加斯遊。

座位有限，預約電話702-334-7767，微信ID「vegas1688」。 更多資訊可上網www.TV4WU.com，博客vegas168.blogspot.com。

講座時間是2日周五下午2時至4時，地址21680 Gateway Center Dr #110, Diamond Bar（Sky Vision Agency）。3日周六下午2時至4時，地址2390 Huntington Dr, San Marino（Sky Vision Agency）。