DIMSUMX活動匯聚國際專業人士於洛杉磯

DIMSUMX活動創辦人陳超群 (Chalsea-Blaze Chen) ，7月26日匯聚國際專業人士於洛杉磯 ，在Chef Tony舉辦以「解鎖互動與連結的力量！」為主題活動，旨在激勵、連結並改變參與者的職業生涯和生活。

DIMSUMX (dimsumx.com)平臺創辦人陳超群

陳超群表示，本次活動匯聚了Beyond Connections計畫的國際專業人士，親身見證互動與連結的改變力量。活動有來自不同背景國際思想的領袖和專業人士，有英國、加拿大、印度、新加坡 、美國等國家，體現了Beyond Connections組織計畫的全球影響力，今天也是他們的畢業聚會。

參加者有商業心理學家，CEO/創辦人，專案負責人，前財務資深總監，互動煉金術師，私人財富顧問，DevSecOps經理/法律顧問，醫生，移民律師等不同背景的專業人士。

參與者在品嚐美味的中華點心的同時，進行文化交流

關於Beyond Connections (https://www.connectedsuccess.com/beyond-connections) 是由Keith Ferrazzi發起的一項創新項目，旨在幫助專業人士掌握網絡聯繫能力，建立強大的職業和個人關係網絡。Keith Ferrazzi是全球著名的關係和協作科學專家，他的著作《Never Eat Alone》和《Leading Without Authority》均為《紐約時報 》暢銷書。透過Beyond Connections項目，參與者將學習系統化建立關係網絡的方法，提升他們在職業和個人生活中的成功機會。

由陳超群創建的開創性平台 DIMSUMX (dimsumx.com)，旨在透過引導性的以心為中心的聚會重新定義網路連結。 DIMSUMX的使命是宣傳中華點心文化，建立AI無法複製的真實人際連結。正如Chalsea所說，「我們仍然渴望一對一的連結和社群歸屬感。」DIMSUMX透過活動將各領域的專業人士聚集在一起，超越傳統障礙和等級，強調同理心、信任建立和真誠互動的重要性。透過「解鎖互動與連結的力量！」等活動，DIMSUMX旨在創建一個由互動與連結精神聯合起來的全球社群。

主講人Portia Tung

主講人Portia Tung，是著名的互動煉金術師和《The Dream Team Nightmare》一書的作者，帶領此次活動。身為The School of Play (theschoolofplay.org) 的創辦人及TEDx演講者，Portia結合邏輯、創造力和直覺，促進更快樂、更健康的生活。她引導參與者探索互動對幸福感和領導力的深遠影響，並分享互動如何開啟新機會的見解。

這次活動不僅承諾帶來豐富的討論和網路機會，還將慶祝文化多樣性。參與者在品嚐美味的中華點心的同時，進行文化交流，連結華人 散居社區與其豐富的文化遺產。

陳超群與Portia Tung

「解鎖互動與連結的力量！」DIMSUMX 活動是一個獨特的機會，與國際專業人士分享豐富的點心文化，並強調在餐桌上進行網絡聯繫和建立關係的重要性。此活動提供了關於文化交流、關係建立藝術以及透過共餐實現職業網絡聯繫和個人成長的引人入勝的故事。

本次活動場地，Chef Tony Monterey Park以其精緻的點心和卓越的服務而聞名，為文化交流和職業網絡聯繫提供了完美的環境。

詳情可洽陳超群 (Chalsea-Blaze Chen)， [email protected] ，或微信 WeChat: ChalseaChen。