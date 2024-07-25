一年一次極具收藏價值古董留聲機展銷會，8月17，18日二天

Edison Home Phonograph with flowered amplifying horn

年度具收藏價值古董留聲機協會舉辦的展銷會，將於8月17日（周六），8月18（周日）上午8點至下午3點，在Buena Park的UFCW Auditorium 大禮堂舉行。有機會看到和購買到種類繁多的原版留聲機和包括製作世界著名格萊美獎的留聲機。如果你是古董收藏者，這裏有1890 年代一直到 1960 年代的錄音、唱片留聲機、圓筒留聲機、Victrola's留聲機、78 RPM 唱片、古董唱片、音樂盒及收音機等。

Victor Talking Machine Gramophone

這次展銷會將包括來自北美各地的超過65家供應商，出售種類繁多的留聲機、唱片和圓柱唱片、音樂盒和其他古董機械音樂播放器。本次展出的古董留聲機最稀有的高達數千美元，大多數古董留聲機和留聲機的價值從 50 美元到 100 美元不等。只需花費幾美元到 25 美元左右即可找到數千張具有百年歷史的唱片。

Edison Standard Phonograph

早在收音機問世之前，曲柄留聲機和留聲機是最流行的家庭娛樂形式。 這些古董留聲機，宛如工藝品，點綴陶冶生活，音質狀況就像 100 年前一樣的好。 通過聲波音樂的魔力回到19世紀，探索那個時代的主要製作人提供的驚人的各種機器和錄音。古色古香的古董留聲機，不需要電，動力手搖就可啟動。 如花朵綻開的大喇叭擴音器聲波，聲音接近人耳，使音樂更有真實感，悅耳動聽。

Victor I 的歷史可以追溯到 1905 年左右，可以播放唱片。愛迪生標準留聲機可追溯至 1905 年，播放圓筒唱片，是該時期的典型作品。目前僅有數千台這些款的機器，被人們熱衷地收集。留聲機不需要電力，自 1877 年發明以來的一個世紀裡，留聲機一直是人們聆聽錄製音樂和語音的卓越工具。

古董留聲機協會是一個非營利組織，擁有 1000 多名會員的全球性協會，致力保存珍藏的留聲機和錄製的音樂。熱衷於保存古董留聲機、留聲機和唱片，包括創造和保存這些美妙聲音和聲音的機器。

周六預展門票50元（涵蓋兩天），可提早入場，選購可收藏的古董留聲機，唱片等。周日門票10元。展會地址8530 Stanton Ave., Buena Park的 UFCW Auditorium 舉行 (近 Knotts Berry Farm)，位於 Crescent Ave的拐角處，距離 Knotts Berry Farm 的正門只有一個街區。

有關這次展銷會的詳細資料，可瀏覽www.antiquephono.net/caexpo或電 760-242-5748 了解更多信息。更多信息可聯繫Jeff Oliphant，古董留聲機協會董事會成員，電話310-629-0466 ，電子郵件： [email protected]。