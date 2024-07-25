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攜手同行為愛傳承，加州D4-L2獅子會聯合換屆活動圓滿舉行

洛杉磯訊
國會議員劉雲平（左4）與新任總Kaiser Mo(左三)及獅子會負責人
國會議員劉雲平（左4）與新任總Kaiser Mo(左三)及獅子會負責人

本月20日，加州複合區D4-L2的新任總監Kaiser Mo(莫凱勝)首創的獅子會聯合換屆活動，在擁有百年歷史的聖蓋博傳道大劇院舉辦。在充滿愛與傳承的氛圍下，這一盛大的活動匯集了洛杉磯總監區的菁英、恩典、皇家、東區、玫瑰獅子會及三家青年獅子會，攜手走上紅毯，展現了獅子會大家庭的凝聚力與熱情。

洛縣檢察長候選人Nathan Hochman，獅會負責人，左起趙宏博士、D4-L...
洛縣檢察長候選人Nathan Hochman，獅會負責人，左起趙宏博士、D4-L2卸任總監Scarlett Ku、第二副總監Jany Huang、新任總監Kaiser Mo、第一副總監裴映棋，大會主席陳亞明。

國會議員劉雲平、加州參議員Bob Archuleta的代表Kyle Miller，加州眾議員Mike Fong的代表，洛縣檢察長候選人Nathan Hochman，羅省中華總商會主席莊佩源，以及近千名獅友與家人齊聚一堂，共同見證了新舊隊伍的交接儀式。

新任總監Kaiser Mo
新任總監Kaiser Mo

在上千人的見證下，前任總監Scarlett Ku向新任總監Kaiser Mo遞交了象徵責任與傳承的鐘，這一刻標誌著新的開始。各位嘉賓紛紛致辭，表達了對獅子會未來發展的美好祝願。他們高度讚揚了獅子會在社區服務方面的貢獻，並鼓勵更多的人加入到公益事業中來。

國會議員劉雲平、加州參議員Bob Archuleta代表，加州眾議員Mike F...
國會議員劉雲平、加州參議員Bob Archuleta代表，加州眾議員Mike Fong的代表頒發賀狀

活動在鼓聲與一對舞獅的帶領下，獅友們高舉會旗走進劇院、走上舞台，在現場莊重的氣氛中，新舊隊伍的交接儀式在莊嚴的音樂中進行，新任總監Kaiser Mo表示：獅子會作為一個國際性的公益組織，始終致力於服務社區，幫助有需要的人。今天的活動不僅僅是一個交接儀式，更是我們獅子會精神的傳承。

此次活動的圓滿舉行，離不開各界人士的大力支持與獅友們的積極參與。相信在新任總監的帶領下，67家獅子會將繼續在公益的道路上攜手同行，為更多需要幫助的人帶去溫暖與希望，高喊We serve。

加州 皇家 眾議員 洛縣 聖蓋博

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