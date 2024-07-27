池友公司 分享3招維護泳池清潔

在炎熱的夏日，池友游泳池魚池公司(Pool Brother Swimming Pool and Koi Services)特別再介紹游泳池系統設備的維護技巧，希望能幫助游泳池保持最佳狀態，使游泳體驗遠離水藻、細菌和其他有害有機物。

1. 過濾與循環系統的維護：游泳池的水透過幫浦循環流動，經過過濾器過濾後再回到泳池。因此，過濾系統的維護對游泳池的壽命和運作效率至關重要，也直接影響健康。

a. 清潔過濾器：游泳池的過濾系統是保持水質清潔的關鍵，通常每年進行兩次徹底清潔。對於設備老舊或位於花草樹木較多的泳池，每年應清潔三次，以確保能有效去除雜質。

b. 定期檢查幫浦和測試循環管道：確保其正常運作。如果發現水或空氣洩漏或異常聲音，應及時修復或更換相關零件。循環系統如有堵塞需要儘快清通。

c. 漏水檢測 ：夏季每周蒸發二英寸左右水位是正常的。但如果水位下降過多，可能存在漏水問題。

2. 定期更換部分池水：對於戶外游泳池，即使有完善的過濾和化學品維護，每隔一段時間也需要更換部分池水，以保持水質新鮮並提供更多化學物質容納空間。

3. 考慮專業維護：建議每年請專業人員進行一次全面檢測，確保游泳池和設備的長期使用。

如有任何關於游泳池或鯉魚池維護清潔的問題，歡迎聯絡池友游泳池魚池公司，電話為949-312-1020，洽趙先生。