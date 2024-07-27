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華美銀行 連2年獲得「全美最佳營運銀行」

洛杉磯訊

美國權威金融雜誌《Bank Director》發佈2024年RankingBanking銀行評選結果。華美銀行憑藉一如既往的表現，再度領先其他資產達500億元以上的大型銀行，摘得最佳營運銀行的桂冠，領先大通銀行（JPMorgan Chase，排名第9）、富國銀行（Wells Fargo，排名第19）和美國銀行（Bank of America，排名第24）等。這也是華美銀行連續第二年獲得此項榮譽，且在過去4年間，該行共3次位列該榜單首位。此外，在針對全美300間上市銀行的綜合評比結果中，華美銀行是前25名內唯一一間資產逾500億元的銀行。

今年的RankingBanking研究是對美國300家規模最大的上市銀行在2023年的表現進行評估，透過分析標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）提供的數據，對比各銀行的平均資產報酬率、平均股東權益報酬率、有形普通股權益資本比率，以及非獲利資產對貸款和其他銀行屋的比率，綜合考量銀行的盈利能力、資本充足率以及資產品質。

《Bank Director》雜誌在報導中指出，總資產達709億元的華美銀行每年的營運表現都出類拔萃。在此之前，該行分別在2020年和2022年兩度位居其資產類別之首，並在2021年位列第二。華美銀行的客戶基礎強勁，在美國西岸的亞裔群體中享有盛譽。該行不僅有中國的銀行執照和利潤豐厚的貿易業務，其在美國的企業中也十分活躍。投資銀行Keefe, Bruyette & Woods的執行總監兼美國銀行研究主管Chris McGratty表示，華美銀行是一間盈利能力強、效率高、增長迅速且業績優秀的銀行。

華美銀行表示，致力於幫助客戶連繫商機，向前邁進。該行母公司華美銀行集團（EWBC）為上市公司，股票Nasdaq Global Select Market交易，是總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，截至2024年3月31日總資產709億元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州及華盛頓州和亞洲共有120處服務網點。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址www.eastwestbank.com查閱。

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