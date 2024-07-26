「萬豪建築」重磅優惠驚喜 居家建材大展下月登場

「萬豪建築」擅長時尚的現代風裝修風格。（受訪者提供）

南加 州知名建築公司「萬豪建築」多年來以優質的服務、良好的口碑和高回頭率享譽南加，麾下有多名專業人士組成的精英團隊，採取建築業獨一無二的「無分包 、不轉包」經營模式，多年來保持零投訴和零訴訟的紀錄。在8月22日（周四）、23日（周五）即將登場的「居家建材大展」上，「萬豪建築」將帶來最重磅的驚喜，不僅有業內最優惠價格放送，還能享受免費服務升級、一線品牌廚房電器超大折扣，更有免費好禮相贈。

「無分包、不轉包」 客戶認可

「萬豪建築」的好口碑家喻戶曉，而維持良好口碑，與其「無分包 、不轉包」的獨特經營模式息息相關。 執行長Alvin Li介紹，傳統分包、轉包的經營模式存在許多問題，分包商、總包商、設計和客戶之間的配合度較低，一旦分包商不積極配合，工期就會被無限期拖延。「萬豪建築」擁有自己的設計和施工團隊，上下產業鏈銜接融洽，保證每個工地都專項施工，一乾到底，直至完工。同時「萬豪建築」的施工團隊由公司培養，每位上崗師傅都經過公司的嚴格訓練，目前有100多名施工師傅可同時上工，人員還在擴張中。Alvin補充，「無分包 、不轉包」的模式還可以杜絕分包商賺差價的行為，雖然人力資源成本相對提高，但是在沒有小包工頭中間賺差價的基礎上，可以以更優惠的價格為客戶提供更高品質的服務。 「萬豪建築」執行長Alvin Li。（受訪者提供）

而這樣的模式也得到了廣大消費者的認可，Alvin表示，萬豪建築的回頭率很高，上一年的回頭率是40%，兩年的回頭率高達60%以上。

嚴控質量 客戶無後顧之憂

對於合格的建商來說，全面保障工期和質量是至關重要的指標。萬豪建築通過多個方面為客戶提供又快又好的服務，多年來一直維持零投訴和零訴訟。Alvin表示，在施工過程中保險 非常重要，否則一旦出現險情買單的只能是屋主，萬豪建築的保險覆蓋了全面，包括財產損失險、丟失險等，以及工人們的勞工保險，一旦工人出現工傷事故，都與客戶無關。

Alvin介紹，萬豪建築的質量控制非常嚴格，建房的全部節點都經過嚴格縝密的檢查才會進行驗收，因此一次性檢查率非常高。由於設計到施工都是自己的團隊，避免了中間銜接過程的時間浪費，施工速度也非常快，並且對於客戶來說，每個環節十分清晰和便捷。在建築材料上，萬豪建築通常由自己集中採購建築材料，擁有瓷磚、地板、櫥櫃、衛浴產品專供的材料配送中心，全方面保證裝修用料質量。Alvin強調，萬豪建築的目標就是讓客戶沒有後顧之憂。

車庫ADU等優惠 業界最超值

在即將到來的建材展上，萬豪建築旨在為廣大客戶提供更優質的服務，不僅帶來了最專業的諮詢團隊，還推出了一系列超值優惠。此次展會上，萬豪建築特別推出了全行業最優惠的車庫ADU，每平方呎僅需168元的全包價。

此外，萬豪建築將為訂購衛浴裝修的客戶提供免費升級服務。在不增加任何費用的基礎上，衛生間將從傳統的淋浴間瓷磚工藝免費升級為最新技術的整體衛浴。整體衛浴目前在德國和日本非常流行，其主要優點包括施工速度加快兩倍、不滋生黴菌、不脫落、整板無需勾縫、不褪色且更加環保。