從Medi-Cal轉換登記加入Covered California計劃 得以繼續享有健康保險

Covered California宣佈去年有超過15萬8千加州 居民通過從Medi-Cal（加州醫療補助白卡保險 計劃）轉換登記加入Covered California計劃，繼續享有健康保險。 今年4月聯邦政府在疫情期間要求健康保險不得中斷的限令告一段落，Medi-Cal恢復重新審查超過1500萬名會員是否符合續約資格的程序。2023年5月，Covered California和加州主管Medi-Cal計劃的醫療照護服務部（Department of Health Care Services，DHCS）共同推出從Medi-Cal轉換登記加入Covered California的計劃。

國語解說不可不看！Medi-Cal轉換登記加入Covered California

根據該計劃Covered California自動將失去Medi-Cal保障，同時符合條件通過Covered California領取保費 補助的居民加入其價格低廉的健保 計劃。至2024年6月初爲止已經幫助了15萬8千多位加州居民繼續享有健康保險提供的保障。

Covered California執行總監Jessica Altman表示，通過與醫療照護服務部合作，以無縫接軌的方式讓將近16萬加州民衆從Medi-Cal轉換到Covered California，同時避免在過程中出現保險中斷的缺口，深以這個成果爲榮。該計劃已成爲重點工作，確保加州居民能夠繼續享有價格大衆化、全面性的健康保險。 初步調查結果顯示，大部分失去Medi-Cal後的加州居民如果符合資格加入Covered California，得以維持某種形式的健康保險。

許多加州居民在Medi-Cal重新審查是否符合續約條件的過程中，可能因有新健保來源-例如找到新工作，因而不再需要尋找保險，至於那些尚未找到新的健保來源的居民就可以轉往Covered California登記入保。根據由NORC和Slosar Research代表Covered California在去年秋天進行的pulse survey 調查結果顯示，在失去Medi-Cal後的頭一個月，由Covered California自動轉換登記入保的首批消費者中，82%表示在特別登記期間届滿時仍然享有保障。這個數字包括31%表示其保障來自登記加入Covered California；24%表示其保障來自由雇主贊助的保險；另有19%表示已重新加入Medi-Cal。

圖1：失去Medi-Cal保障後是否繼續享有保險的情形

儘管爲期14個月的重新審查續約條件期限已結束，Medi-Cal正常的續約審查仍然繼續。從Medi-Cal轉換登記加入Covered California計劃也持續進行。

加州居民如果無法繼續符合享有Medi-Cal保險的資格，但是符合條件通過Covered California領取保費補助，將會收到有關新的Covered California保險計劃的郵件。Covered California將自動為這些符合轉換條件的消費者選擇提供最高保費補助的健保計劃。

消費者必須採取行動，確認Covered California爲他們選擇的健保計劃，並且在必要時支付第一個月的保費，保單才能生效。Covered California敦促Medi-Cal會員經常查看郵件，針對確認新的健保計劃，改變健保計劃，或是退出健保計劃，迅速做出回應。

加州健康和居民服務部長兼Covered California理事會主席Mark Ghaly醫生表示，如果失去Medi-Cal的保障，還有時間登記加入Covered California。加州努力讓加州人持續享有價格大衆化的優質健康保險，確保通往健康照護服務的渠道不會中斷。

符合條件的加州居民仍然可以登記加入

Covered California提醒加州居民，如果生活中發生符合規定的重大事件，仍可通過Covered California的特別登記期間登記加入優質健康保險。一般特別登記條件最常見的理由包括：失去原來的健康保險，結婚，新生嬰兒，永久性搬遷到加州，或是搬遷到加州的另一個城市。

有意查看符合規定的生活重大事件完整名單，點擊此處。

登記加入輕鬆又簡便：

消費者可登入www.CoveredCA.com 查看是否符合領取保費補助條件，和居住地附近有那些保單選擇。如果希望進一步瞭解您的保單選擇，也可以通過電話聯絡會説多種語言的1萬4千多名的認證保險經紀和全州各地社區組織，提供免費並保密的協助。或讓一位經過認證的投保協助員打電話給您，為您提供免費服務。或電話（800）339-8938（廣東話／粵語）或（800）300-1533 (普通話／國語) 給Covered California。

Covered California簡介

Covered California是加州的健康保險市場，由頂尖保險公司提供加州民眾價廉物美的保險。Covered California是符合條件的個人依照收入比例領取財務補助以減輕保費負擔的唯一渠道。消費者可以在此比較各種健保計劃，選擇最符合自己健康需求和預算的保單。依照投保者的收入，某些消費者甚至可以獲得保費低廉或免保費的Medi-Cal加州醫療補助白卡保險計劃。 Covered California是加州政府中獨立的一部分，其使命在讓加州消費者通過健康保險市場取得健保。其監督工作由加州州長和州議會指派的五人理事會負責。有關Covered California的進一步詳情，可登入www.CoveredCA.com。