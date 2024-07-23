倪大紅、方芳「七個蘿蔔一個坑」舞台劇， 8月3，4日開演

舞台劇 『七個蘿蔔一個坑』舞台劇的記者發佈會上，老戲骨倪大紅、喜劇泰斗方芳，編劇、製作人 Hank Lee ，導演 Morgan Lu ，戲劇總監田平春，率演員團隊親臨現場，為8月3日及4日，在Arcadia高中表演藝術中心的演出，拉開簾幕。本次演出得到廣大華人 社區支持。現已開放購票，團體購票10張以上有8折優惠。

出品公司Team A Production，特別招開本次見面會，希望與廣大華人社區有更多互動。老戲骨倪大紅、喜劇泰斗方芳，在見面會上表示，對這次演出充滿期待，很興奮終於與全體演職員劇組見面。參加本次見面會的，除了洛杉磯 主要媒體面對面的採訪，還應數百位網紅、海外留學生代表等多個社團的熱烈請求，與海外學子趣談話劇及表演。 熱情的海外學生聯盟代表，青委會代表，多位網紅代表，很興奮的面對面採訪各位演員，與倪大紅、方芳互動合影留念。

倪大紅、方芳（圖中）與演員及嘉賓

「七個蘿蔔一個坑」是一部爆笑感人的生活喜劇，反應了華人在美國打拼的不易，也諷刺了當今人與人互動的悲情與無奈，爆笑不斷，扣人心弦，是一齣有血有淚有歡笑的好戲。

想近距離現場觀看電視劇《都挺好》裡飾演蘇大強的倪大紅，和《春色寄情人》中宇宙最強助攻陳奶奶，方芳的話劇表演；洛杉磯的觀衆有福了，可以在一台戲裡，看到大陸，台灣兩位演技派演員飆戲，爆出的火花令人期待。

金鐘獎最佳台灣女演員方芳

方芳在台灣演藝圈是大姐大，說學逗唱無所不能，她的表演功力，贏得金鐘獎最佳女演員及最佳主持人獎。

第25屆白玉蘭獎最佳男主角獎，大陸知名演員倪大紅

倪大紅是大陸知名演員，蘇大強、泰叔、司馬懿等角色廣為人知，舞台表演惟妙惟肖、能收能放。 2019年，獲得中國文娛金數據發佈盛典年度演技口碑成就演員獎 ，並憑藉家庭劇《都挺好》獲得第25屆白玉蘭獎最佳男主角獎。

同台有資深演員田平春、東方衛視及江蘇衛視主持人今波、洛杉磯青年演員趙亮、曾心南、張末、王籲民、雙語美國演員 Michael Stancliff、Devin Alan McLean 等。

接受采訪

出品公司 Team A Production，是於洛杉磯的多元文化公司，在多個領域有投資 ，熱心文化及社會公益事業，在美累積了30多年的營商經驗及強大的新媒體製作實力。

訂票專線：801-635-0516，線上購票：purplepass.com/wearefamily。售票地點：大锅大餐廳地址 651 W Duarte Rd. Arcadia, CA 91007，蒂莱斯醫美鑽石崗、哈崗、爾灣店面。

演出地點：Arcadia Arts Performance Center 亞凱迪亞 高中的表演藝術中心。