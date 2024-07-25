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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

Sierra Subaru 7/31前租賃、貸款大優惠

蒙羅維亞市訊
全新設計的2024 Subaru Crosstrek外觀更加粗獷，升級的EyeSight駕駛輔助技術，更提升駕駛安全性。(圖／業者提供)
全新設計的2024 Subaru Crosstrek外觀更加粗獷，升級的EyeSight駕駛輔助技術，更提升駕駛安全性。(圖／業者提供)

蒙羅維亞市的Sierra Subaru現正推出夏日租賃和貸款優惠，活動截止至7月31日。查詢現貨及試駕，請聯絡中文銷售代表Paul周，電話：866-790-2728或626-375-0545。地址：735 E Central Ave, Monrovia。

此次優惠包括：2024 Solterra Premium每月289元或貸款0% APR高達72個月、2024 WRX每月289元或2.9%APR 高達48個月、2024 Crosstrek每月229元或3.90~4.90%APR高達48個月（根據型號）、2024 Crosstrek Limited (Package 32)每月298元或3.90~4.9%APR高達48個月（根據型號）、2024 Outback Premium每月289元或1.9%APR高達48個月、2024 Outback XT每月389元或1.9%APR高達48個月、2024 Ascent Touring每月459元或2.9%APR高達48個月、2024 Legacy Limited每月339元或2.9%APR高達48個月。

全新設計的2024 Subaru Crosstrek（見圖）採用了尖端技術，增強的安全性以及更加粗獷的外觀。此外，全新款Crosstrek Sport配備重新調校的2.5公升182馬力SUBARU BOXER引擎，提供更大扭矩。升級的EyeSight駕駛輔助技術提升了每次駕駛的安全性。

2024 Crosstrek在堅固耐用方面有所提升，包括具有獨特分層蜂巢狀外觀的更大格柵、更新的LED大燈，以及全新設計的車輪，顯得更加動感。

Crosstrek配備60/40可折疊分離式後座椅，後排可坐三人，或折疊一部分以騰出更多裝載空間。寬敞的後車門選配內置貨物區門燈，方便裝載較大物品。

2024 Crosstrek提供兩種引擎選擇：標準的2.0公升引擎或可選配的2.5公升直噴引擎，該引擎經重新調校，提供 182馬力和更大扭矩，以實現靈敏、優異的加速性能。每款SUBARU BOXER引擎採用獨特的水平佈局，實現自然平衡和低重心，同時提升動力傳輸效率。

2024 Crosstrek採用升級的內部技術，包括11.6吋SUBARU STARLINK多媒體觸控螢幕、無線Apple CarPlay和 Android AutoIntegration，以及USB-A和USB-C輸入和充電埠。

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