泛宇集團資產稅務講座 教規畫退休

泛宇集團胡正國總裁。(業者提供)

2024年，退休 帳戶的必須分配金(RMDs)大幅增加，這主要是由於多種因素共同作用的結果。首先，去年股市創紀錄的漲幅使得許多退休帳戶的餘額顯著增加。其次，由於RMD起始年齡的提高，今年有更多的退休人員開始提取RMDs。那麼，如何來緩解RMDs帶來的税務壓力呢？

泛宇集團建議及早規劃退休計畫，例如在退休前通過將部分傳統IRA轉換為Roth IRA來減少未來的RMD，或將提取的RMD資金再投資 於免稅的年金或其他具有稅收優惠的投資工具。還可以透過合格慈善捐贈直接從IRA帳戶向慈善機構捐款。高餘額退休帳戶可能帶來以下麻煩：

1.RMDs變更高；如果退休帳戶裡面的餘額越高，RMD的金額就越大。根據IRS的規定，RMD是根據帳戶餘額的一定比例計算得出，因此高餘額會導致每年的RMD也相應增加。

2.稅負變更高；由於RMD被視為普通收入，大額的RMD可能會將你推入更高的稅檔，面臨更高的稅率。此外，AGI的增加還可能導致一些問題，例如醫療保險 費用增加以及部分或全部的社會安全福利可能會被徵稅。

3.罰款風險；如果錯過了提取RMD的截止日期，或提取的金額少於規定的最低金額，可能需要支付未按規定分配金額的50%消費稅。

4.繼承時的稅務影響；如果你去世時退休帳戶中的餘額很高，繼承人需要根據RMD規則提取這些資金，這也會被視為普通收入，從而增加他們的稅負。

5.影響整體財務規劃；高餘額的帳戶意味著你每年必須提取更大金額的RMD，這會減少你的財務彈性。即使你不需要這些錢，也必須提取並繳稅。

如果想要更深入地了解RMDs，並制定有效的退休財務策略，泛宇集團邀請大家參加在各地辦公室舉辦的「人生下半場的資產稅務策略」講座。

如需更多資訊，請聯繫泛宇當地經紀人或致電888-831-8868。