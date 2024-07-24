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泛宇集團資產稅務講座 教規畫退休

洛杉磯訊
泛宇集團胡正國總裁。(業者提供)
泛宇集團胡正國總裁。(業者提供)

2024年，退休帳戶的必須分配金(RMDs)大幅增加，這主要是由於多種因素共同作用的結果。首先，去年股市創紀錄的漲幅使得許多退休帳戶的餘額顯著增加。其次，由於RMD起始年齡的提高，今年有更多的退休人員開始提取RMDs。那麼，如何來緩解RMDs帶來的税務壓力呢？

泛宇集團建議及早規劃退休計畫，例如在退休前通過將部分傳統IRA轉換為Roth IRA來減少未來的RMD，或將提取的RMD資金再投資於免稅的年金或其他具有稅收優惠的投資工具。還可以透過合格慈善捐贈直接從IRA帳戶向慈善機構捐款。高餘額退休帳戶可能帶來以下麻煩：

1.RMDs變更高；如果退休帳戶裡面的餘額越高，RMD的金額就越大。根據IRS的規定，RMD是根據帳戶餘額的一定比例計算得出，因此高餘額會導致每年的RMD也相應增加。

2.稅負變更高；由於RMD被視為普通收入，大額的RMD可能會將你推入更高的稅檔，面臨更高的稅率。此外，AGI的增加還可能導致一些問題，例如醫療保險費用增加以及部分或全部的社會安全福利可能會被徵稅。

3.罰款風險；如果錯過了提取RMD的截止日期，或提取的金額少於規定的最低金額，可能需要支付未按規定分配金額的50%消費稅。

4.繼承時的稅務影響；如果你去世時退休帳戶中的餘額很高，繼承人需要根據RMD規則提取這些資金，這也會被視為普通收入，從而增加他們的稅負。

5.影響整體財務規劃；高餘額的帳戶意味著你每年必須提取更大金額的RMD，這會減少你的財務彈性。即使你不需要這些錢，也必須提取並繳稅。

如果想要更深入地了解RMDs，並制定有效的退休財務策略，泛宇集團邀請大家參加在各地辦公室舉辦的「人生下半場的資產稅務策略」講座。

如需更多資訊，請聯繫泛宇當地經紀人或致電888-831-8868。

退休 投資 醫療保險

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