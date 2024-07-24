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看奧運首選 中華數碼第11代電視機頂盒特價

羅斯密市訊
中華數碼推出了智能6K電視機頂盒，該產品採用雙頻2.4G和5G Wi-Fi，以出色的速度、清晰的圖像和豐富的節目內容而著稱。(業者提供)
中華數碼推出了智能6K電視機頂盒，該產品採用雙頻2.4G和5G Wi-Fi，以出色的速度、清晰的圖像和豐富的節目內容而著稱。(業者提供)

No.1電視機頂盒特價安卓第十一代169元，輕鬆觀看巴黎奧運會。家庭卡拉OK機優惠價150元。

中華數碼推出了智能6K電視機頂盒，該產品採用雙頻2.4G和5G Wi-Fi，以出色的速度、清晰的圖像和豐富的節目內容而著稱。用戶可收看來自大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南、印尼、歐洲以及各國的體育直播和七天回看功能。此外，該機頂盒還擁有百萬部各國4K電影、電視劇和綜藝節目。

機頂盒內置卡拉OK、中英文歌曲點唱應用、中文YouTube及私密成人午夜電視和點播，並設有密碼鎖。一經購買，所有節目永久免費，無月費或其他費用，也沒有廣告，機內固件和應用可自動更新升級，外州可郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合，配有混音器、高音質雙喇叭、男女變聲功能及兩支無線麥克風，並支持藍牙，可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值，與電視盒一起購買，減40元，特價280元。該機器重約6磅，內置充電池，在戶外可使用6小時，也可用作電視機的輔助音響。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，歡迎參觀。地址：8736Valley Blvd # A, Rosemead, CA 91770，電話：626-382-9694。

安卓 巴黎奧運 越南

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